رشد 10 الی 15 درصدی تماشاگران سینماهای شیراز

بهروز مرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: از عید فطر تاکنون شاهد رشد 10 الی 15 درصدی در تعداد تماشاگران سینماهای شیراز بوده ایم.

وی با بیان اینکه امید بر این است که این شرایط ادامه یابد، گفت: اکران فیلم های خوبی همچون "شهر موش ها" به این رشد کمک کرده اند.

وی تاکید کرد: اگر قصد بر این است که مردم را به سینما رفتن عادت داد، بهتر است که شان و جایگاه سینما را برای مردم تبیین کرد و اگر فیلم خوبی در سینماها نباشد، دست کاری در قیمت بلیط ها نیز نمی تواند مردم را به سینما بکشاند.

رئیس اداره سینمایی و امور صمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: باید با ساختن فیلم های خوب برای رفتن به سینما در مردم انگیزه روانی ایجاد و جایگاه سینما را برای آن ها مشخص کرد.

در عین حال مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس نیز گفت: "شهر موش ها" که در سینما شیراز در حال اکران است هنوز پرفروش ترین فیلم در سینماهای شهر شیراز محسوب می شود.

رسول شهابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فیلم "آتش بس" که در یکی از سانس های سینما شیراز و در تمام سانس های سینما ایران در شیراز به نمایش در می آید، جایگاه دوم فروش در سینماهای شیراز را به خود اختصاص داده است.

ادامه داد: فیلم های "آرایش غلیظ" در سینما فلسطین و "خواب زده ها" در سینما پیام و سینما سعدی به ترتیب رتبه های سوم و چهارم فروش را به خود اختصاص داده اند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس همچنین عنوان داشت: در یکسری از مناسبت های خاص به ارگان ها و مدارس بلیط هایی تعلق می گیرد که می تواند هر دو نفر از یک بلیط استفاده کنند یا اگر تعداد افرادی که از یک ارگان یا مدرسه هستند تا حد خاصی باشد، بلیط برای آنها نیم بها می شود.