به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس پیش بینی سود 33 صنعت بورسی را اعلام کرد که 298 شرکت با سرمایه 843 هزار و 237 میلیارد ریال مبلغ 591 هزار و 287 میلیارد ریال را برای سال آینده خود پیش بینی کرده اند.

محصولات شیمیایی با 29 شرکت و پیش بینی سود 147 هزار و 632 میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

شرکت های چند رشته ای صنعتی با 81 هزار و 68 میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 72 هزار و 190 میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 68 هزار و 565 میلیارد ریال، فلزات اساسی با 60 هزار و 54 میلیارد ریال، مخابرات با 50 هزار و 966 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 34 هزار و 126 میلیارد ریال و سیمان، آهک و گچ با 15 هزار و 930 میلیارد ریال سود پیش بینی کرده و در رتبه های دوم تا هشتم جای گرفتند.

بر اساس این گزارش، استخراج ذغال سنگ با 31 میلیارد ریال، استخراج سایر معادن با 25 و محصولات چوبی با 3 میلیارد ریال پیش بینی سود در انتهای جدول ایستاده اند.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی در پایان مهرماه امسال را 701 ریال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 5287 ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 2879 ریال، انتشار، چاپ و تکثیر با 2330 ریال، مواد و محصولات دارویی با 1457 ریال، وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی با 1351 ریال و لاستیک و پلاستیک با 1166 ریال در صدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارند.

دراین گزارش آمده است : به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود 16 شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.