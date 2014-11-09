۴ تن از کبدي کاران سیستان و بلوچستان در ترکیب تیم ملی عازم رقابت هاي آسيايي می شوند

علی حکمتی در گفتگو با مهر بیان داشت: ۴ تن از کبدی کاران با تجربه استان در قالب تیم ملی در مسابقات آسیایی کبدی ساحلی که در ماه جاری در کشور تایلند برگزار می شود حضور دارند.

وی بیان داشت: بهزاد بامدي، میلاد شیبک، سليمان پهلوان و معراج شيخ از کبدی کاران این استان در ترکيب تيم ملي کشور در مسابقات کبدي ساحلي آسيا حضور دارند.

وی افزود: این کبدی کاران به همراه هم تیم های خود همچنین در اردوی آمادگی تیم ملی کبدی در بیست و پنجم مهر ماه امسال به مدت ده روز به منظور آمادگی لازم حضور داشتند.

وی اذعان داشت: چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا با شرکت ۲۶ رشته ورزشی از روز ۲۳ آبان در جزیره پوکت تایلند آغاز می‌شود.

حکمتی افزود: تيم کبدي سيستان و بلوچستان همچنین در آذر ماه سال جاری در رقابت هاي ليگ برتر کبدي آقايان ايران حضور خواهد داشت.

وی گفت: رقابت هاي ليگ برتر کبدي باشگاه هاي کشور از نوزدهم آذر امسال با حضور ۱۶ تيم در دو گروه ۸ تيمي برگزار مي شود که تیم سيستان و بلوچستان در اين دوره در گروه يک و با ۸ تيم گلستان، همدان، نقده آذربايجان غربي، هرمزگان، آذربايجان شرقي و فارس به رقابت خواهد پرداخت.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها کبدي کاران سيستان و بلوچستان در نخستین ديدار خود به مصاف حريفان خود در استان هرمزگان مي روند.