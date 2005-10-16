  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۶

به منظور انتخاب اعضاي شوراهاي دانش آموزي

دانش آموزان 28 مهر پاي صندوق هاي راي مي روند

هشتمين دوره انتخابات شوراهاي دانش آموزي به منظور مشاركت دانش آموزان در مسايل آموزشي و پرورشي و در راستاي ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم بين دانش آموزان و اولياي مدرسه ، روز پنجشنبه 28 مهر در مدارس سراسر كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر،  در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال تحصيلي اعضاي شوراهاي دانش آموزي با برگزاري انتخابات برگزيده مي شوند و دانش آموزان داوطلب يك هفته قبل از روز برگزاري انتخابات ، در دفتر مدرسه براي عضويت ثبت نام كرده و به مدت سه روز به تبليغ در خصوص ديدگاهها و برنامه هاي خود مي پردازند.

بنابراين گزارش ، در روز انتخابات دانش آموزان هر مدرسه از بين داوطلبان بهترين ها را با راي خود به عنوان اعضاي شوراي دانش آموزي و نمايندگان رسمي خود انتخاب مي كنند .

برگزيدگان در اين انتخابات مطابق دستورالعمل و تقويم اجرايي مربوط به مدت يك سال تحصيلي در داخل مدرسه به عنوان اعضاي شوراي دانش آموزي فعاليت مي نمايند.

گفتني است، تعداد اعضاي شوراي دانش آموزي بر حسب تعداد دانش آموزان هر مدرسه خواهد بود.

 

کد مطلب 241735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها