دانش آموزان 28 مهر پاي صندوق هاي راي مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر، در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال تحصيلي اعضاي شوراهاي دانش آموزي با برگزاري انتخابات برگزيده مي شوند و دانش آموزان داوطلب يك هفته قبل از روز برگزاري انتخابات ، در دفتر مدرسه براي عضويت ثبت نام كرده و به مدت سه روز به تبليغ در خصوص ديدگاهها و برنامه هاي خود مي پردازند.

بنابراين گزارش ، در روز انتخابات دانش آموزان هر مدرسه از بين داوطلبان بهترين ها را با راي خود به عنوان اعضاي شوراي دانش آموزي و نمايندگان رسمي خود انتخاب مي كنند .

برگزيدگان در اين انتخابات مطابق دستورالعمل و تقويم اجرايي مربوط به مدت يك سال تحصيلي در داخل مدرسه به عنوان اعضاي شوراي دانش آموزي فعاليت مي نمايند.

گفتني است، تعداد اعضاي شوراي دانش آموزي بر حسب تعداد دانش آموزان هر مدرسه خواهد بود.