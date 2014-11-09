مدعیان روسیه، آذربایجان و ترکیه در فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابتهای کشتی آزاد جام ملت های اروپا در حالی در شهر مسکو روسیه به پایان رسید که تیم میزبان یعنی روسیه به همراه تیم آذربایجان به فینال قهرمانی جام ملت های اروپا یا همان پیکار بزرگ کشتی آزاد قاره سبز رسیدند.تیم روسیه برای راهیابی به فینال موفق شد تیمهای بلاروس و اوکراین را به ترتیب با نتایج 8 بر صفر و 7 بر یک شکست دهد.

در ادامه رقابتهای رقابتهای کشتی فرنگی جام ملت های اروپا نیز تیم های روسیه و ترکیه به دیدار فینال رسیدند. تیم روسیه برای راهیابی به دیدار فینال تیم آذربایجان را با نتیجه 6 بر 2 شکست داد و توانست علاوه بر کشتی آزاد، در کشتی فرنگی هم مدعی قهرمانی شود. نتایج مصاف انفرادی فرنگی کاران روسیه با آذربایجان نیز به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: مینگیان سیمینوف 9 - روشن بایراموف صفر

66 کیلوگرم: الکسی کیانیکین 12 - المان مختاراف 4

71 کیلوگرم: یوری دنیس اف 6 - آزاد علی اف صفر

75 کیلوگرم: بیلان نالگیف 4 - رستم علی اف 2

80 کیلوگرم: یوجین سالیف یک - رفیق حسین اف صفر

85 کیلوگرم: آلن خوگایف یک - شهریار ممدوف یک (برنده)

98 کیلوگرم: موسی اولویف 7 - آراز حسن اف صفر

130 کیلوگرم: صباح شریعتی 7 - واسیلی پرشین 4

ديدارهاي فينال و رده بندي رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جام ملت های اروپا امروز یکشنبه برگزار مي شود.