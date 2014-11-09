محمد جمشیدی یکی از کاندیداهای مجمع انتخابی تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این انتخابات اظهار کرد: 17 سال است که در تنیس فعالیت می کنم و بیش از 16 سال رئیس هیات تنیس استان تهران هستم. به عنوان کسی که در کنار مجموعه تنیس برای پیشرفت این رشته تلاش کرده ام در انتخابات این فدراسیون شرکت کردم. برای خودم هیچ رقیبی نمی بینم و تا پایان انتخابات باقی خواهم ماند و به نفع هیچکس کنار نمی روم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رای نمایندگان هیات ها در اختیار شایسته و رای دیگر اعضای مجمع بیشتر به سمت شماست، گفت: به هیچ وجه این طور نیست، اگر قرار باشد آرای اعضای مجمع مشخص باشد انتخابات معنی پیدا نمی کند و این توهینی به شعور تمام شرکت کنندگان در این مجمع انتخابی است. ما در شرایطی یکسان در مجمع شرکت خواهیم کرد و نمایندگان به هر کسی که بخواهند رای می دهند.

جمشیدی افزود: تا آخر انتخابات هستم و به رایی که از مجمع بیرون بیاید احترام می گذارم. اگر رئیس شوم تمام توانم را در این رشته خواهم گذاشت و اگر هم فرد دیگری انتخاب شود بار سنگینی از دوش من برداشته شده و در کنار رئیس آتی فدراسیون هر کمکی از دستم بربیاید انجام می دهم.

وی در خصوص انتقادات اخیر به شرایط تنیس در ایران، تصریح کرد: این بی انصافی است که بگوییم کاری در تنیس انجام نشده، همین که حدود 36 استان کشور هیات تنیس دارند نشان می دهد که در تنیس فعالیت های زیادی انجام داده ایم. تمام استان های کشور در حال حاضر تنیس را دنبال می کنند و این گواهی بر انجام کار و تلاش در این رشته است.

جمشیدی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت ورزش نیز در مجمع تنیس گزینه ای دارد یا خیر، افزود: وزارت ورزش و جوانان رسما اعلام کرده است که از هیچ گزینه ای حمایت نمی کند و تا به حال نیز بی‌طرفی خود را در همه مجامع به اثبات رسانده است و مطمئنم که گزینه ای در مجمع ندارد.

وی در پایان با اشاره به برنامه های خود در صورت انتخاب به عنوان ریاست فدراسیون، خاطرنشان کرد: مهمترین برنامه هایی که مدنظر من است توجه به زیرساخت تنیس، میدان دادن به استانها و یکسان سازی آنها و جذب بهترین مربیان خارجی است به هر حال همه نمایندگان اهدافی دارند که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس، آنها را در فدراسیون عملی خواهند کرد.