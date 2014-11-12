آخرین وضعیت واگذاری خودروهای معلولان/ خودروی داخلی جایگزین وارداتی

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری خودروهای با تسهیلات گمرکی به معلولان، افزود: به دلیل مشکلاتی که در واردات خودرو وجود دارد تاکنون تعداد کمی از این افراد توانسته اند خودرو دریافت کنند.

وی از انعقاد قرار داد با خودروسازان داخلی خبر داد و اظهار داشت: بزودی تفاهم نامه ای با شرکت های خودروسازی داخلی منعقد شود و در این صورت به جای خودروهای وارداتی به معلولان واجد شرایط که مجوز تسهیلات خودروهای گمرکی را دارند، خوودروهای داخلی واگذار می شود.

سخنگویی با اشاره به اینکه مبلغ تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده برای معلولان 30 میلیون تومان است، گفت: البته مبلغ تسهیلات با در نظر گرفتن رایگان بودن شماره گذاری خودروی وارداتی به بیش از 40 میلیون تومان افزایش پیدا می کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ممنوعیت فروش 5 ساله خودروهای وارداتی معلولان اشاره کرد و گفت: در مصوبه دولت برای تسهیلات گمرکی خودروهای معلولان شرط ممنوعیت خرید و فروش پنج ساله قید شده است که ما در نظر داریم این ممنوعیت را برداریم.

سخنگویی از رایزنی با معاون اول رئیس جمهور برای برداشتن این شرط 5 ساله افزود: در همین خصوص نامه ای از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور نوشته شده مبنی بر اینکه محدودیت خرید و فروش پنج ساله برای خودروهای معلولان برداشته شود که امیدواریم این امر محقق شود.

وی از معلولان درخواست کرد که مجوزهای تسهیلات گمرکی را نفروشند به دلیل اینکه این مجوزها پس از انعقاد قرارداد با شرکت های خودروسازی تبدیل به خودرو می شود اما فروش آنها بسیار ارزان و به ضرر آنها خواهد بود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در صورت واگذاری خودروهای داخلی به معلولان، مابه التفاوت تسهیلات 30 میلیونی به آنها برگردانده می شود. به عنوان مثال خودروی پرایدی که با قیمت 20 میلیون به معلولان داده می شود پس از واگذاری 10 میلیون تومان نیز ما به تفاوت قیمت خودرو و تسهیلات گمرکی به معلولان پرداخت می شود و این به نفع آنها خواهد بود.

سخنگویی تاکید کرد: چهار هزار و 700 معلول پس از ثبت نام شرایط دریافت خودروهای گمرکی را دارا بودند و به تمامی این افراد بزودی خودرو واگذار خواهد شد.