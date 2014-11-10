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۱۹ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۴۹

در نشست کمیته فنی و توسعه؛

ملاک انتخاب مربیان تیم‌های نوجوانان و جوانان بررسی شد

ملاک انتخاب مربیان تیم‌های نوجوانان و جوانان بررسی شد

بررسی ملاک‌های انتخاب مربیان تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان، مهمترین اتفاق نشست امروز کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال عصر امروز دوشنبه درحالی برگزار شد که به نظر می‌رسید در این نشست قرار است وضعیت کادرفنی تیم‌های پایه فوتبال ایران بطور کامل مشخص شود.

در این نشست حاضران تنها در مورد ملاک انتخاب مربیان تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان به بحث و تبادل نظر پرداختند. اعضای کمیته فنی و توسعه بر این عقیده هستند تا باید فردی هدایت تیم‌های نوجوانان و جوانان را برعهده بگیرد که مسیر جدیدی را پیش روی فوتبال پایه قرار داده و این تیم‌ها را به سوی موفقیت پیش ببرد.

البته طرفین شرایط انتخاب سرمربی را مطرح کردند اما در نهایت روی انتخاب افراد برای هدایت این تیم‌ها به جمع بندی نهایی نرسیدند، به همین دلیل قرار شد در نشست‌های بعدی در این خصوص تصمیم گیری شده و اسامی کاندیداهای مدنظرشان را اعلام کنند.

 

کد مطلب 2417439

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