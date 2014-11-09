۱۲۰۰ مددجوی کمیته امداد لرستان موفق به اخذ مدرک روان خوانی قرآن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام امیدیان در جلسه هم اندیشی مسئولین موسسات قرآنی و مسئولین فرهنگی استان گفت: موسسات قرآنی استان یک پایگاه برای فعالیت های فرهنگی کمیته امداد در بخش قرآنی است.

وی افزود: این موسسات آمادگی همکاری همه جانبه در راستای ارتقاء آموزش صحیح خوانی قرآن کریم ویژه خانواده کمیته امداد را دارد.

مدیر عامل موسسات قرآنی استان لرستان افزود: طرح آموزش صحیح خوانی قرآن کریم به مدت ۸۰ ساعت با هدف توانایی مهارت در خواندن صحیح قرآن، قرائت صحیح حمد و سوره و اذکار نماز، زمینه سازی برای نهادینه شدن فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی براساس مخاطبان معرفی شده از طرف کمیته امداد در ۴۰ جلسه برگزار می شود.

حجت الاسلام امیدیان افزود: تجربه قبلی ما با کمیته امداد در سرفصل آموزش صحیح خوانی قرآن موفقیت آمیز بوده و سه هزار نفر از مددجویان این نهاد در ۱۵۰ موسسه و خانه قرآن وابسته به این نهاد در کلاس ها شرکت کرده و تا کنون هزار و ۲۰۰ نفر موفق به اخذ مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن شده اند.

وی افزود: این کلاس ها تابستان امسال با مشارکت امور فرهنگی کمیته امداد استان و موسسات قرآنی برگزار شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان نیز در این جلسه گفت: آموزش قرآن محور اصلی مباحث فرهنگی کمیته امداد است.

ولی اله منتظری گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است کمیته امداد بستر مناسبی برای آموزش روخوانی، روان خوانی، صحیح خوانی قرآن به خانواده ها را فراهم کرده است.

منتظری ادامه داد: تمام شهرستان های استان با دارا بودن کانون های دائم و موقت و آموزش های خانواده و مشاوره می بایست آموزش قرآن را در اولویت اول قرار دهند.

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان به برگزاری کلاس های مشترک آموزش قرآن موسسات قرآنی در ترم اول سال جاری اشاره کرد و گفت: بهره مندی سه هزار نفر از مددجویان خانواده کمیته امداد کارنامه موفقی برای تعاما بین کمیته امداد و موسسات قرآنی است.

وی اعلام آمادگی کرد در ترم دوم شروع کلاس های آموزش قرآن موسسات قرآنی همکاران فرهنگی در همه نقاط استان به ویژه روستاهای دور افتاده زمینه جذب خانواده ها را در این موسسات فراهم کنند.