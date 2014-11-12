مردی که از کفش متنفر است

مجله مهر- عطیه همتی: آقای «پیتر مکنزی»۵۰ سال است که پابرهنه است. او اعلام کرده تا روزی که زنده است، پایش را در کفش و جوراب نخواهد کرد. این مهندس تلفن سابق، مغرورانه از دور ریختن کفش هایش حرف می زند و به آن افتخار می کند. او حتی در مراسم رسمی مانند عروسی نیز از پوشیدن کفش و جوراب خود داری کرده است تا به عهدی که با خودش بسته وفادار بماند.

این عادت عجیب و غریب آقای مکنزی باعث شهرتش میان مردم بیرمنگام شده است. او می گوید که از کفش و هرچیزی که بخواهد پاهایش را بپوشاند متنفر است. آقای مکنزی حتی در مراسم ازدواج و زمانی که با همسرش به کلیسا رفته هم کفش نپوشیده است. «همسر من شاید مرا یک یا حداکثر دوبار با کفش دیده باشد اما دخترم و نوه ام هیچوقت مرا با کفش ندیده اند. خوشبختانه همسرم هیچ وسواس و مشکلی با این موضوع ندارد و من از این بابت خوشحالم.»

آقای مکنزی از دوران نوجوانی از کفش پوشیدن متنفر بوده است. او یک بار در ۱۶ سالگی وقتی وارد خانه شد، کفش ها و جوراب هایش را در آورد و از روی عصبانیت آن ها را به بیرون پرت کرد و در بیست سالگی با وجود اصرارهای مادرش تصمیم گرفت بالاخره پوشیدن کفش و جوراب را برای همیشه کنار بگذارد. حالا آقای مکنزی در ششمین دهه زندگی اش به راحتی و با آرامش کامل پابرهنه راه می رود چون معتقد است کفش برای او ساخته نشده و با پاهایش غریبه است.

آقای مکنزی ادعا می کند که حتی در زمان بارش برف و یخبندان هم با پای برهنه بیرون می رود. او می گوید مردمی که با تعجب به او در بخبندان نگاه می کنند وقتی به پاهایش دست می زنند شگفت زده می شوند. چون پاهای او گرم گرم هستند.

آقای پابرهنه می گوید برخی فکر می کنند پاهایش کثیف است اما او مرتبا پاهایش را می شوید. نپوشیدن کفش برای این مرد پابرهنه دردسر هم داشته است. چون بسیاری از مردم او را جدی نمی گیرند و گاهی هم به وی توهین می کنند. حتی برخی کافی شاپ ها به دلیل همین کفش نداشتن آقای مکنزی را راه نمی دهند و این موضوع برایش بسیار ناراحت کننده است.

با این حال هرچقدر کفش نپوشیدن آقای مکنزی برای مردم بسیار عجیب به نظر می رسد اما خودش چنین اعتقادی ندارد و به نظرش این موضوع خیلی عادی است.