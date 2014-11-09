روابط دو کشور ایران و لهستان تاکنون از مسیر دوستی خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک ایران و لهستان صبح امروز در مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد .

بر اساس این گزارش در این مراسم در ابتدا از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران و لهستان و همچنین عهدنامه مودت میان ایران و لهستان با حضور مونیکا اسمولن، معاونان فرهنگی الهستان و صالحی ، معاون فرهنگی وزیر ارشاد رو نمایی شد .

در ادامه مراسم محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی روابط دو ملت ایران و لهستان نظیر مقاومت در برابر تجاوز، تحمل سختی‌ها، استقلال طلبی و عدالت خواهی در تاریخ دو کشور دانست و افزود: تاریخ روابط دو کشور همواره با خاطرات شیرین و برداشت‌ها و تصاویر مثبت ایرانی‌ها و لهستانی‌ها در قبال یکدیگر همراه بوده است، قدمت روابط دو کشور حتی از سابقه تأسیس برخی از کشورهای جهان بیشتر و طولانی‌تر است.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه یکی از بهترین و ماندگارترین خاطره‌ها در جریان رویدادهای تلخ سالهای جنگ جهانی دوم و مهاجرت بیش از 120 هزار شهروند لهستانی از اتحاد جماهیر شوروی به ایران به نمایش در آمد، بیان کرد مردم ایران در این سالها کوشش کردند تا با مهمان‌نوازی خود مرهمی بر آلام مردم رنج‌ کشیده و خسته از فجایع انسانی جنگ عالم‌گیر دوم باشند.

ظریف بیان کرد: خاطره این دوره تاریخی تا ابد در یاد و ذهن مردم دو کشور ثبت و ضبط خواهد بود و افق روشن و درخشانی را برای مراودات و تعاملات دو کشور دوست در عرصه‌های مختلف رقم خواهد زد و ویژگی‌های رفتاری مشترک دو ملت متمدن و با فرهنگ ایران و لهستان نظیر مقاومت در برابر تجاوز و تحمل سختی‌ها و فشارهای خارجی و سخت‌کوشی و استقلال‌طلبی، صلح‌طلبی و انسان‌دوستی و عدالت‌طلبی بر تارک تاریخ دو کشور می‌درخشند.

وزیر خارجه کشورمان در این پیام با اشاره به برگزاری همایش گرامیداشت پانصد و چهلمین سالگرد تأسیس روابط دو کشور که مصادف با هفتاد و دومین سالگرد ورود مهاجران لهستانی از اتحاد جماهیر شوروی به ایران است، این ابتکار معنا دار را قابل تقدیر و در راستای بزرگداشت تاریخ مناسبات و تعاملات دو کشور دانست و افزود: روابط دو کشور ایران و لهستان تاکنون از مسیر دوستی خارج نشده و امیدواریم با این پشتوانه قوی و افتخارآمیز تاریخی از یک سو و اراده و برداشت مشترک رهبران و نخبگان دو کشور از سوی دیگر نه تنها از مسیر خود خارج نشود بلکه از عمق و استحکام فزاینده برخوردار شود.

ظریف بر اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تداوم و توسعه روابط دوستانه و مودت‌آمیز با جمهوری لهستان تأکید کرد.

همچنین سفیر لهستان نیز پیام رادسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان به همایش بزرگداشت 540 سال روابط دیپلماتیک ایران و لهستان قزائت کرد. وی در این پیام بیان کرد: دو کشور باید بر اساس مشترکات روابط را گسترش دهند . ما نسل جدید لهستان را متوجه کرده‌ایم که ایرانیان چگونه میزبان 120 هزار هموطن ما بودند که این عامل مناسبی در گسترش همکاری‌هاست.

دوزیر خارجه لهستان در پیام خود عنوان کرد : تاریخ گسترده روابط دو کشور مملو از دوستی و همراهی بوده و بر اساس تفاهم فی‌مابین است.امیدواریم که بر اساس این تفاهم فی‌مابین که بر اساس تجربیات تلخ گذشته صورت گرفته، دو کشور بر اساس مشترکات خود روابط را گسترش دهند.

در این مراسم هادی سلیمان پور رئیس مرکز آموزشهای بین‌المللی وزارت خارجه و سفرای کشورهای خارجی از جمله سفیر فلسطین در تهران، رومانی، بلاروس و رئیس دفتر حافظ منافع مصر نیز حضور داشتند.