به گزارش خبرگزاری مهر، آئين رونمايي از "ارجنامه" سه جلدي و تجليل از شخصيت آيتالله محمدعلي تسخيري صبح دوشنبه 19 آبان، با حضور علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ابوذر ابراهيميتركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين اختري دبير كل مجمع جهاني اهل بيت (ع)، حسامالدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور و جمعي ديگر از چهرههاي فرهنگي، ديني، سياسي و دانشگاهي و حوزوي كشورمان برگزار ميشود.
اين كتابها با نامهاي «انديشهنامه آيتالله محمدعلي تسخيري» به كوشش سيد عبدالمجيد ميردامادي، «راهنامه و مرامنانه؛ مروري بر زندگي، مبارزات و خدمات علامه آيتالله محمدعلي تسخيري» به كوشش عباس آريازند و «درخشش انديشه و جوشش آگاهي در آثار علامه آيتالله محمدعلي تسخيري» به كوشش محمدرضا شكيبا و محمود واعظي منتشر شدهاند.
اين 3 عنوان كتاب كه با نام "ارجنامه آيتالله تسخيري" معرفي شده است، بيانگر انديشه، فعاليت و اقدامات آيتالله محمدعلي تسخيري، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام ، نخستين رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، دبير كل پيشين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و چهرهي شناخته شدهي جهاني وحدت مذاهب و گفتوگوي اديان است.
گفتني است انتشارات بينالمللي الهدي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اين "ارجنامه" سه جلدي را با عنوان كلي "صلاگر وحدت و بيداري اسلامي" چاپ و منتشر كرده است.