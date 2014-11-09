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۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛

آيين رونمايی از "ارج‌نامه‌"‌ آيت‌الله تسخيری فردا برگزار می‌شود

آيين رونمايی از "ارج‌نامه‌"‌ آيت‌الله تسخيری فردا برگزار می‌شود

آيين رونمايي از "ارج‌نامه‌"‌ سه جلدي آيت‌الله محمدعلي تسخيري، با عنوان "صلاگر وحدت و بيداري اسلامي" صبح دوشنبه 21 آبان با حضور چهره‌هاي فرهنگي، ديني، سياسي و دانشگاهي و حوزوي كشورمان در حسينيه‌ الزهراي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئين رونمايي از "ارج‌نامه" سه جلدي و تجليل از شخصيت آيت‌الله محمدعلي تسخيري صبح دوشنبه 19 آبان، با حضور علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، حجت الاسلام والمسلمين اختري دبير كل مجمع جهاني اهل بيت (ع)، حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس جمهور و جمعي ديگر از چهره‌هاي فرهنگي، ديني، سياسي و دانشگاهي و حوزوي كشورمان برگزار مي‌شود.

اين كتاب‌ها با نام‌هاي «انديشه‌نامه‌‌ آيت‌الله محمدعلي تسخيري» به كوشش سيد عبدالمجيد ميردامادي، «راهنامه و مرامنانه‌؛ مروري بر زندگي، مبارزات و خدمات علامه آيت‌الله محمدعلي تسخيري» به كوشش عباس آريازند و «درخشش انديشه و جوشش آگاهي در آثار علامه آيت‌الله محمدعلي تسخيري» به كوشش محمدرضا شكيبا و محمود واعظي منتشر شده‌اند.

اين 3 عنوان كتاب كه با نام "ارج‌نامه‌ آيت‌الله تسخيري" معرفي شده‌ است، بيان‌گر انديشه، فعاليت و اقدامات آيت‌الله محمدعلي تسخيري، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام ، نخستين رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، دبير كل پيشين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و چهره‌ي شناخته شده‌ي جهاني وحدت مذاهب و گفت‌وگوي اديان است.

گفتني است انتشارات بين‌المللي الهدي وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اين "ارج‌نامه‌" سه جلدي را با عنوان كلي "صلاگر وحدت و بيداري اسلامي" چاپ و منتشر كرده است.

کد مطلب 2417549

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