انتقاد از توزیع اعتبارات پروژه های آموزشی بروجرد/ تنها ۱۲۰ میلیون تومان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در محل سالن کنفرانس این اداره با بیان اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز در بروجرد از بدو تاسیس تا به امروز فعالیت چندانی نداشته است، افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز ظرفیت بسیار خوبی برای شهرستان است که تا کنون نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به سیاست آموزش و پرورش بر تکریم خیرین مدرسه ساز در کشور، ادامه داد: امسال توانستیم با کمک خیرین مدرسه ساز دو پروژه آموزشی را در بروجرد به اتمام برسانیم که البته با توجه به ظرفیت بالای خیرین مدرسه ساز پروژه های احداثی باید افزایش داشته باشند.

اسدی پور تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ پروژه در بروجرد به صورت نیمه تمام متوقف شده که از این تعداد سه پروژه دبیرستان شبانه روزی بنت الهدی، مجتمع فرهنگی و استخر شنا از جمله پروژه های استانی است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و به بهره برداری رساندن این سه پروژه استانی مبلغ دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم، اظهار داشت: همچنین برای تکمیل ۹ پروژه باقیمانده شهرستانی مبلغ هشت میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان افزود: برای تکمیل ۱۲ پروژه نیمه تمام آموزش و پرورش بروجرد ۱۰۷ میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده است که این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی با انتقاد از وضعیت توزیع و جذب اعتبارات عمرانی بروجرد افزود: سهم شهرستان بروجرد در بخش تکمیل پروژه های نیمه تمام بسیار اندک بوده است که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اسدی پور با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان بروجرد دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از این مبلغ تنها ۱۲۰ میلیون تومان اختصاص یافته است که این موضوع تکمیل پروژه های نیمه تمام بروجرد را غیرممکن کرده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به مشکلات موجود در بخش تجهیزات و تعمیرات مدارس بروجرد تصریح کرد: باید ایرادهای عدم جذب و توزیع اعتبارات عمرانی بروجرد مورد بررسی قرار بگیرد زیرا نوسازی توزیع کننده اعتبارات نیست.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بروجرد در بخش جذب اعتبارات توفیقی نداشته است، تصریح کرد: در کشور متوسط اعتباراتی که استانها در اختیار نوسازی قرار می دهند ۱۲ درصد است که این رقم در استان لرستان ۵.۳ درصد بوده که سهم بروجرد نیز به مراتب کمتر است.

اسدی پور با تاکید بر بررسی وضعیت نامساعد توزیع اعتبارات در بروجرد، بیان داشت: عدم استفاده از ظرفیت های قانونی که در سال ۹۳ در اختیار آموزش و پرورش بوده است و همچنین عدم همکاری مسئولان امر در پیگیری جذب اعتبارات، می تواند عامل ایجاد این وضعیت در شهرستان باشد.

وی افزود: آموزش و پرورش باید بتواند از محل فروش زمینهای بلا استفاده مدارس را تجهیز کرده و مدارس نو احداث کند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در ادامه اظهار داشت: مشکل شوفاژخانه های مدارس بروجرد باید حل شود و هرچه سریعتر تعمیرات لازم بر روی آنها انجام شود.

اسدی پور یادآور شد: در حال حاضر برای رفع مشکل شوفاژخانه های مدارس بروجرد اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: همچنین یک پیمانکار انتخاب شده که مرحله اول تعمیرات انجام شده و مرحله دوم کار نیز تا پایان هفته انجام خواهد شد.