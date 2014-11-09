اعزام ۴۰۰۰ دانش آموز قمی به اردوی راهیان نور

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اولین مرحله اعزام دانش آموزان قمی به اردوی راهیان نور در سال تحصیلی جدید از ۲۳ مهرماه آغاز شده و تا تاریخ پنج آبان ماه ادامه داشته است.



وی ادامه داد: در مرحله اول ۲ هزار دانش آموز دختر به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

وی گفت: مرحله دوم اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور از تاریخ ۱۵ آبانماه آغاز شده و تا تاریخ پنج آذرماه ادامه خواهد داشت که در این مرحله نیز ۲ هزار دانش آموز پسر به اردوی راهیان نور اعزام می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: دانش آموزان در این اردوی چهار روزه، از زیارتگاه‌ها، مسجد جامع، موزه دفاع مقدس و شلمچه بازدید می‌کنند و شب در پادگان شهید حبیب الهی اهواز حضور یافته و از رزمایش بزرگی بازدید می‌کنند، در روز سوم نیز از منطقه عملیاتی هویزه و فتح المبین بازدید و عصر روز سوم از سد کرخه بازدید به عمل می‌آورند و مراسم شبی با شهدا نیز در این اردو برگزار می‌شود.

وی گفت: تفاوتی که اردوی راهیان نور امسال نسبت به سالهای گذشته دارد این است که سال‌های گذشته تنها دانش آموزان سال دوم متوسطه دوم می‌توانستند در اردو حضور یابند اما امسال کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم می‌توانند حضور یابند.

وی بیان کرد: امسال هر کاروان اعزامی شامل چهار اتوبوس می‌شود که شامل یک روحانی کاروان، چهار راوی، پنج سرپرست و ۱۶ مربی همراه می‌شود.

حمزه‌ای در پایان گفت: اتوبوس‌های اعزامی از نظر ایمنی کاملا کنترل شده است.