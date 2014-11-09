به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی علوی مقدم ظهر یکشنبه و در جمع خبرنگاران در محل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد اظهار داشت: پیرو هماهنگی انجام شده و سیاست های ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جمله خبر حذف سهمیه سوخت ۶۶۰ هزار وانت بار از سوی این ستاد، سهمیه وانت بارهای ساماندهی نشده و فاقد پروانه فعالیت و اشتغال حذف خواهد شد.

وی با اشاره به پالایش و هدفمند کردن تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارهای فعال در حوزه حمل و نقل بار عمومی گفت: این سهمیه به وانت بارهای فعال در عرصه حمل و نقل عمومی که دارای مجوزهای لازم از مراجع رسمی از جمله شهرداری ها باشند تخصیص خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد یادآور شد: این سازمان نسبت به ثبت اطلاعات تمامی وسایل حمل بار و وانت بارهایی که از این سازمان پروانه اخذ کرده اند در سایت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور اقدام کرده و می نماید.

علوی مقدم با اشاره به حذف سهمیه سوخت ناوگان فاقد پروانه و ساماندهی شده در آینده نزدیک از تمامی فعالان این حوزه خواست در اسرع وقت نسبت به اخذ پروانه فعالیت از سازمان اقدام کنند.