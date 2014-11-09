«ماهی و گربه»در استرالیا هم درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری و تهیه‌کنندگی سپهر سیفی جایزه «نتپک» بهترین فیلم جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا را به دست آورد.

تعداد بسیاری از فیلم‌های موفق ایرانی که در دو سال 92 و 93 تولید شدند به مدت یک ماه در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریسبون، آدلایت و... به نمایش درآمدند. در مراسم پایانی این جشنواره جایزه فیلم برگزیده جشنواره به «ماهی و گربه» محصول ایران نوین فیلم اهدا شد.

پخش بین‌المللی این فیلم را محمد اطبایی برعهده دارد.

«نتپک» تنها جایزه این جشنواره است که به بهترین فیلم تعلق می‌گیرد.

ضمن اینکه این فیلم پیش از این دو بار در استرالیا به نمایش درآمده بود. بار اول در بخش اصلی جشنواره سیدنی به رقابت با دیگر آثار پرداخت و برای بار دوم در جشنواره آسیاپاسیفیک سال گذشته نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شد.

«ماهی و گربه» تا کنون در بیش از چهل جشنواره بین‌المللی حضور پیدا کرده و با دریافت جایزه «نتپک» دوازدهمین جایزه را به کارنامه خود افزوده است.