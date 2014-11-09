۳ هزار و ۲۰۰ بیمار مبتلا به سرطان تحت پوشش انجمن مهرانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد گرانمایه ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید جمعی از صنعتگران استان زنجان از كلینیك تخصصی سرطان با بیان اینکه تاكنون ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه برای تكمیل فاز نخست كلینیك مهرانه تخصیص داده شده است افزود: خیرین استان با حمایت های بی شائبه خود مجموعه عظیم و برجسته را ایجاد کرده اند و با کمک خیرین در فرصت زمانی مقرر توانستیم بعد از دو سال کلینیک تخصصی مهرانه را آماده بهره برداری کنیم.

وی با تاکید بر لزوم ورود دستگاه "پی ای تی اسكن" به کلینک تخصص سرطان ادامه داد: میزان اعتبار موردنیاز برای خرید دستگاه" پی ای تی اسكن" به همراه ملزومات حدود ۳۵۰ میلیارد ریال است و یكی از خیران استان زنجان آمادگی پرداخت مبلغ یاد شده را به مهرانه اعلام كرده است.

گرانمایه افزود: دستگاه "پی ای تی اسكن" شاه بیت كلینیك تخصصی مهرانه است كه در صورت ورود این دستگاه حداقل یك چهارم بیماران سرطانی كشور برای گذراندن دوره درمان به استان زنجان مراجعه می كنند.

نائب رئیس هئیت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان گفت: در صورت ورود دستگاه "پی ای تی اسكن" به زنجان علاوه بر درمان بیماران داخل استان بیماران سرطانی استان‌های كردستان، اردبیل، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین و حتی تهران در كلینیك تخصصی مهرانه پذیرش می‌شوند.

گرانمایه افزود: با آغاز به کار کلینیک تخصیصی بیماران سرطانی (مهرانه) روزانه ۶۰ بیمار سرطانی به منظور گذراندن دوره درمان می توانند از دستگاه رادیوتراپی مهرانه زنجان بهره مند شوند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان گفت: ماهانه به طور متوسط بین یك میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال كمك موردی و ماهانه مردمی توسط این انجمن جمع‌آوری می‌شود.