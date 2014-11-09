تصفیه خانه مشگین شهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: تاکنون برای احداث تصفیه خانه و ایجاد ۷۵ کیلومتر خط انتقال فاضلاب شهری بیش از ۱۲۰میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: تکمیل تصفیه خانه مشگین شهر جزو ۸۴ پروژه قابل افتتاح استان در دهه فجر سال جاری است و با قول مساعد مسوولان کشوری برای تامین اعتبار شبکه جمع آوری فاضلاب پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال ۹۴ به طور کامل به بهره برداری برسد.

امامی از اختصاص صد میلیارد ریال برای ادامه عملیات اجرایی تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب این شهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تخصیص این اعتبار بخش مهمی از پروژه در سال جاری اجرایی شود.

فرماندار مشگین شهر در خصوص مشکل جمع آوری فاضلاب محله فرهنگیان اضافه کرد: با در نظر گرفتن مشکل محله فرهنگیان به زودی عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب این محله آغاز می شود.

به گفته امامی طبق برنامه ریزی های انجام شده علاوه بر این پروژه های آبرسانی ازمحل اعتبارات ماده ۱۸۰ درقالب مجتمع های شهیدبنی هاشم و شهیدسلیم زاده اجرا خواهد شد.

وی تاکید دارد که بخش آبرسانی باید بابرنامه ریزی دقیق و رعایت توجیه فنی و اقتصادی و نگاه به آینده پروژه ها تدوین شده و از بی برنامه گی بطور جدی پرهیز شود .

وی ضمن اشاره به اهمیت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی خواستار اجرای دقیق پروژه ها با رویکرد علمی و کارشناسی شد.