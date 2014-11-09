مدیران با بکارگیری مدیریت درست از اسراف حامل های انرژی جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده ظهر یکشنبه در جلسه کمیته وصول مطالبات استان سمنان با تاکید بر روند اجرایی شدن مصوبات این کمیته، خواستار نظارت بیشتر فرمانداران شهرستانهای تابعه در خصوص وصول مطالبات شهرستان تحت مسئولیتشان شد و اظهار داشت: بعد از هدفمندی یارانه ها کلیه هزینه های وصول آب، برق و گاز به حساب خزانه واریز می شود.

وی با یادآوری اینکه خزانه منبع پرداخت یارانه ها محسوب می شود، گفت: خزانه دولت محل تخصیص اعتبارات تخصیصی به شرکت های فروشنده انرژی مانند برق، گاز، آب به نسبت وصول مطالبات آنان است که این اعتبارات می تواند در راستای اجرای طرح های توسعه ای و تقویت سیستم خدمات رسانی و ... در شهرستانها مهم باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین پیگیری وصول مطالبات مربوط به قبوض برق و آب و گاز و سایر خدمات را بویژه از دستگاه های دولتی را امر ضروری برشمرد و خواستار پیگیری و کار کارشناسی دقیقتری در این خصوص شد.

صارمی زاده تصریح کرد: به استناد اخبار و اطلاعات دریافتی از شرکت های گاز، آب، برق استان سمنان، میزان رضایتمندی مردم به واسطه تحقق وعده های شرکت های مذکور، مطلوب ارزیابی شده است.

وی اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های دولتی با بکارگیری مدیریت درست و صحیح از اسراف حامل های انرژی در دستگاه‌های خود اقدام کنند که در این راستا مدیران هر دستگاه باید این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا این مهم به خوبی در استان سمنان محقق شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین عنوان کرد: فرهنگ‌سازی پیرامون درست مصرف کردن در حامل‌های انرژی بین اقشار مختلف مردم و همچنین کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توان تا میزان قابل توجهی از اسراف در مصرف این حامل‌ها پرهیز کرد.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه شهروندان با رعایت میزان مصرف گاز، برق و آب در روزهای آینده با مشکل قطعی مواجه نخواهند شد، گفت: در شرایط کنونی از شهروندان می خواهیم با رعایت نکات ایمنی و الگوهای استاندارد از ذخایر کشور به نحو مطلوب نگه داری کنند.

اسلامی راد تاکید کرد: ماموران شرکت های خدمات رسان (آب، برق، گاز) استان در این روزها با تلاش شبانه روزی در حال آماده باش هستند تا برای مردم استان مشکل و یا قطعی رخ ندهد.

جراحی مدیر عامل شرکت گاز، موسوی زاده مدیر عامل شرکت توزیع برق، تجلی مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان سمنان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مطالبات این شرکت از دستگاه های اجرایی و شهروندان بیان کردند.