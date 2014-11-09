به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای طرح زائران حرم رضوی برای دومین بار گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف ، به عنوان متولی موقوفات، اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش است که در همین راستا، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان، با احصاء و استخراج دقیق آمار و ارقام موقوفات مرتبط با موضوع زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام، اقدام به برگزاری طرح سراسری «زائران حرم رضوی» کرده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته افزود: سال گذشته این طرح برای نخستین بار انجام شد که طی آن 760 زائر از 18 استان به بارگاه ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) به صورت متمرکز با هدف اجرای نیات واقفان خیر اندیش اعزام شدند و با رضایتمندی بسیار زیاد زائرین گرامی همراه بود و همین امر سبب شد تا این سازمان با افتخار اقدام به برگزاری دومین دوره این طرح در سال جاری نماید.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به افزایش افراد بهر مند از تسهیلات این طرح افزود: این طرح در آبانماه سال جاری و در سه نوبت برگزار خواهد شد که در هر دوره 200 نفر از مشتاقان زیارت امام رضا علیه السلام که تاکنون شرفیاب نشده اند، به عتبه بوسی سلطان توس حضرت رضا(ع) اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: سهمیه اعزام زائر در هر استان، براساس میزان درآمد موقوفات مرتبط آن استان است که با توجه به اولویت هایی که طی دستورالعملی به استان ها ابلاغ گردیده شناسایی و اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه در این طرح زائران، علاوه بر زیارت مضجع منور امام رضا علیه السلام، از زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه میان راهی نیز بهره مند می شوند، گفت: اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، اهداء بسته فرهنگی و مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه های این طرح است که در طول زمان اجرای طرح برگزار خواهد شد.