8000 دانشجوی مازنی برای حج عمره مفرده ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی مستقیمان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم قرعه کشی عمره دانشجویان در سالن مصباح ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ۳۶۰ دانشجوی پسر مجرد و متاهل و ۴۰ استاد دانشگاه در قالب ۴ کاروان ۱۲۰ نفره از ۸ فروردین تا پایان اردیبهشت ۹۴ به این سفر معنوی مشرف می شوند.

وی با بیان اینکه در هریک از کاروانها ۶۰ نفر از دانشگاهیان استان گلستان نیز حضور دارند، اظهار داشت: ۴۰ درصد از سهمیه قرعه کشی مربوط به دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم، ۳۳ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد، هشت درصد دانشجویان علوم پزشکی و ۲۰ درصد سهمیه سایر موسسات آموزش عالی است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ادامه داد: امسال نیز به دلیل ممنوعیت کشور عربستان از اعزام دانشجویان دختر مجرد به حج عمره معذور هستیم.

مستقیمان با اشاره به اینکه سهمیه دانشگاهیان در کشور ۱۵ هزار دانشجو و ۲۰ هزار اساتید است، گفت: قرعه کشی اساتید به صورت متمرکز در تهران انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: نتایج نهایی این قرعه کشی ۲۰ آبان در سایت لبیک اعلام می شود.