آئین شکرگزاری تجدید حیات زاینده رود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین شکرگزاری تجدید حیات زاینده رود امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و بیش از ۱۵۰ نفر از دانش‌آموزان مدرسه جنت اصفهان برگزار شد.

اجرای سرود دانش‌آموزی و قرائت بیانیه دانش‌آموزان در راستای قدردانی از نزولات آسمانی از بخش‌های این آئین بود.

مسعود میر محمد صادقی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای نیز که در برگزاری این آئین در کنار دانش‌آموزان اصفهانی بود لحظاتی در خصوص اهمیت آب در زندگی بشر صحبت کرد و گفت: آب مایه حیات انسان است و ضروری است که برای ادامه حیات آیندگان مردمان امروزی نسبت به مصرف بهینه آب توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اکوسیستم موجود در استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری نیز بیان داشت: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر اکوسیستم موجود در این استان دستخوش تغییراتی شده است ضروری است که نحوه بهره‌برداری از آب نیز با توجه به تغییرات اکوسیستمی تغییراتی اعمال شود.

این مقام مسئول از دانش‌‌آموزان و عموم مردم جامعه خواست تا قدر آب را بیشتر بدانند و برای نزول بارش‌های آسمانی دست به دعا بردارند.

محمدحسن قاعدی‌ها، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز که برای لحظاتی برای دانش‌آموزان اصفهان سخنرانی کرد با اشاره به نقش موثر معلمان و مدیران فرهنگی مدارس در راستای آموزش فرهنگ استفاده بهینه از آب ظهار داشت: معلمان از ظرفیت بالایی برای توسعه این فرهنگ در جامعه برخوردار هستند و ضروری است که از این ظرفیت نهایت بهره برداری را داشته باشند.

گفتنی است که جمعی از مسئولان استانداری، شهرداری، محیط زیست و دیگر ارگان‌های دولتی نیز در این آئین شکرگزاری همراه و همگام مردم و دانش‌آموزان اصفهانی بودند.