اختصاص 4500 میلیارد ریال برای نجات منابع آب

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با اعلام اینکه تامین آب شرب از مشکلات اساسی است که با منابع محدود مالی نمی توان انتظارات به حق مردم را جواب داد گفت: اما امیدواریم منبع مالی مناسبی اختصاص داده شود و ما شاهد انقلاب در تأمین آب شرب شهری و روستایی باشیم.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: الزامات مدیریت آب کشور در حمایت از سیاست های آب و تغییر رویکرد است.

میدانی از اختصاص 4 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح تعادل بخشی در کشور خبر داد و افزود: اجرای این طرح زمان بر و سخت است و مثل پروژه های عمرانی قابل رؤیت نیست و متولیان کار باید صبور باشند.

وی ادامه داد: اعتبار اختصاص داده شده به اجرای طرح تعادل بخشی در کشور نسبت به سال گذشته 5 برابر شده لذا باید در مقابل، ما هم تلاش خود را 100 برابر کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه بخش آب کشور دارای کارنامه درخشانی است؛ هرچند ضعف هایی در کارهای غیرعمرانی و غیرسازه ای داشته ایم گفت: طبیعتا در کارهای اجرایی ضعف هم دیده می شود.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: در بخش آب همه کوتاهی کرده اند چرا که سازمان برنامه و بودجه در تبیین برنامه سوم، چهارم و پنجم می توانست حمایت بیشتری از بخش آب کشور داشته باشد.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد در حق بخش آب کشور ظلم شود و اگر هم در جایی مشکلی پیش آید به مردم اطلاع رسانی خواهد شد تا بیگانگان به آن دامن نزنند.

میدانی اظهارداشت: نگاه متولیان بخش آب کشور باید نسبت به مسائل آب یک نگاه خاص باشد و اگر قبلا با این دید به مسائل آب نگاه شده بود، آب کشور وضعیت بهتری داشت.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: تنها با نوشتن و تصویب کاری انجام نمی شود؛ بلکه باید مصوبات اجرایی شود. آنچه مایه دلخوشی است تحول در مدیران آب کشور است و آنها به عنوان موتور محرک آب باید همه را با خود همراه کنند.

معاون وزیر نیرو افزود: به تنهایی از عهده این کار برنمی آییم و باید قوه قضائیه، رسانه ها و جامعه بهره برداران همراهی لازم را داشته باشند.