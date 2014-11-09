فروش مجدد «اسپایدر1» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه هوشمند با صفحه نمایش 5اینچی HD با قیمت 599هزار تومان در سایت رسمی شرکت و همچنین با قیمت 699هزار تومان در تمامی نمایندگی های رسمی جی ال ایکس به فروش می رسد.

لازم به ذکر است کسانی که از طریق وبسایت www.GLX.IR این گوشی را خریداری کرده اند، ظرف مدت یک هفته این محصول را تحویل خواهند گرفت.

اسپایدر1 نسبت به نسخه قبلی کمی باریک تر و سبک تر شده تا خوش دست تر از نسل قبلی باشد و راحتی کار بیشتری برای کاربر به ارمغان بیاورد. ابعاد گوشی 143*73.7 *9 میباشد و همچنین دارای وزن 160گرم (با باتری)است.

اسپایدر1که قادر به تولید 16میلیون رنگ است توانسته کیفیت مناسبی را برای صفحه نمایش به ارمغان بیاورد طوری که مطالعه در زیر نور افتاب هم امکان پذیر باشد.

این تلفن همراه هوشمند دارای حافظه داخلی 16گیگابایت است و می توان تا 32گیگ حافظه خارجی به دستگاه اضافه نمود تا دغدغه ای برای مدیریت فایل ها برای این گجت وجود نداشته باشد.

bluetooth - gps - wifi - usb - otg موجود در این گوشی سبب می شود تا دستگاه تبادل اطلاعات مناسبی با دیگر گجت های هوشمند داشته باشد.

اسپایدر1 این شرایطی را برایتان محقق کرده تا بتوانید از 2سیمکارت به طور همزمان در دستگاه استفاده نمایید. همچنین پشتیبانی از شبکه های 3g , 2g باعث خواهد شد تا از تمامی اپراتورهای شبکه تلفن همراه بر روی این گوشی بهره مند شوید.

کیفیت عکس 2736*4864 دست آورد دوربین 13مگاپیکسلی همراه با فلش این دستگاه می باشد که رزولویشن فیلمبرداری 1280*720 را به کاربر می دهد. امکان تشخیص لبخند و چهره و همچنین فوکوس خودکار از امکانات دوربین این دستگاه به شمار می آید. گفتنی است برای مکالمات ویدئویی دوربین 5مگا پیکسلی در جلوی دستگاه تعبیه شده است.

دستگاه قابلیت اجرای اکثر فایل های ویدئویی و صوتی را داراست و امکان ویرایش و ایجاد فایل های آفیس و پی دی اف را به کاربر می دهد و مجهز به fm-radio نیز می باشد.

سی پی یو 4هسته ای دستگاه از فرکانس 1.3 گیگاهرتز بهره می برد و رم2گیگابایتی دستگاه وظیفه پردازش اطلاعات و دستورات را برعهده دارد.