شورای شهر ارومیه سیاست حذف عوارض تغییر کاربری از ابنیه تاریخی را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری عصر یکشنبه در نشست با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره بر لزوم حمایت از اشخاص حقیقی و مالکین ابنیه تاریخی گفت: در چهار شهر تاریخی کشور سیاست حذف عوارض تغییر کاربری از ابنیه تاریخی احیا شده جهت بهره برداری اشخاص حقیقی اجرا شده که انتظار می رود شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این راستا همکای لازم را مبذول دارد.

وی با تاکید برهمکاری شورای اسلامی شهر ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در صیانت از میراث فرهنگ به ظرفیت بالای استان از حیث تعدد آثار تاریخی اشاره کرد و اظهار داشت: استان آذربایجان غربی از لحاظ کثرت آثار، ابنیه و محوطه های تاریخی جزو ۱۰ استان برتر کشور می باشد ولی متاسفانه پتانسیل موجود هیچ گونه همخوانی با اعتبارات تخصیص یافته برای اداره کل ندارد.

جباری اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته اعتبارات ملی مناسبی در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی سازمان مرکزی مصوب گردیده است ولی مشکل اصلی در طرح های مشارکتی است که انتظار می رود شورای اسلامی شهر در این زمینه مدد رسان این اداره کل باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه با تاَکید بر تعامل و همکاری بیشتر دو طرف، افزود: این اداره کل آماده است تا زمینه بازدید از موزه های سطح شهر و استان را برای دانش آموزان فراهم نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این نشست با تاکید بر مشارکت دو طرف در حفاظت از میراث فرهنگی، اظهار داشت: افزایش تعداد کمسیون های شورای اسلامی شهر ارومیه به پنج کمسیون و تشکیل کمسیون میراث فرهنگی، محیط زیست و گردشگری نشان از اهتمام جدی شورای اسلامی شهر ارومیه در حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی است.

پرویز جلیلی در این زمینه به تلاش شورای اسلامی و شهرداری ارومیه در آزاد سازی محوطه بنای تاریخی سه گنبد اشاره کرد و گفت: این شورا آمادگی کامل دارد تا در ز مینه صیانت از میراث فرهنگی هرگونه همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این جلسه از آمادگی کمسیون فرهنگی شورا جهت تعامل با اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد و افزود: متاسفانه اماکن تاریخی شهر ارومیه ناشناخته مانده و تبلیغات چندانی در راستای شناساندن آنها صورت نگرفته است، شهرداری و شورای اسلامی شهر آماده است تا در زمینه تبلیغات محیطی با اداره کل میراث فرهنگی استان همکاری کند.

مهران حاجیلو در ادامه با اشاره به وجود اسناد تاریخی فراوان در قالب های اداری و مالکیت اشخاص حقیقی در استان، گفت: با همکاری متقابل و آماده سازی بسترهای مناسب می توان این اسناد را در قالب "موزه اسناد فرهنگی" در معرض دید عموم قرار داد.