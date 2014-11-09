نمایندگان والیبال گنبد در گام نخست شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر مسابقات درحالی به پایان رسید که هر دو تیم والیبال گنبدی نتیجه را به رقیبان خود واگذار کردند.

در گروه الف، تیم جواهری که پیش بینی می شد کار دشواری در مشهد داشته باشد در ۳ گیم متوالی برابر "میزان" که چندین ملی پوش در اختیار دارد، تن به شکست داد. مشهدی ها با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۷ بر جواهری گنبد غلبه کردند تا نماینده گنبد دست خالی به شهر خود بازگردد.

در گنبد، تیم تازه لیگ برتری شده تعاون که به نظر می رسید کار سختی برابر "شهرداری تبریز" نداشته باشد با نتیجه ۳ بر یک نتیجه را واگذار کرد. تعاونی ها گیم های اول و دوم را با نتایج ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب شد اما در ست سوم با حساب ۲۹ بر ۲۷ بر تیم تبریزی غلبه کرد. یاران میکائیل تاجر در ست چهارم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به برتری رسید تا با ۳ امتیاز کامل راهی شهر خود شوند.

در دیگر دیدار این گروه، تیم مدعی پیکان در زاهدان با نتیجه ۳ بر یک شهرداری این شهر را مغلوب کرد.

هفته دوم مسابقات ۲۱ آبان برگزار خواهد شد که در آن تیم جواهری میزبان تیم نوجوانان و تعاون میهمان تیم مدعی پیکان خواهند بود. در دیگر دیدار گروه الف شهرداری تبریز و میزان مشهد با هم مسابقه می دهند.