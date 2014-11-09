گلف بازان گلستانی برای نخستین بار نایب قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بایلری، شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، گفت: مسابقات گلف بالای ۳۰ سال قهرمانی کشور با شرکت ۹ تیم گیلان، زنجان، اصفهان، اردبیل، لرستان، گلستان، قم، آذربایجان شرقی و تهران در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

بایلری افزود: در این مسابقات ۲ روزه تیم گلستان موفق شد برای نخستین بار عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورد.

وی بیان کرد: تیم لرستان در این مسابقات قهرمان شد و آذربایجان شرقی در مکان سوم ایستاد.

وی در مورد ترکیب تیم استان اظهار کرد: تیم گلستان با ترکیب صالح قلیشلی، محمد قزنچایی، حبیب الله قزنچایی و شهرام عسگری در این مسابقات شرکت کرده بود.

به گفته بایلری، در دوره قبل مسابقات زیر ۳۰ سال تیم گلستان پس از خوزستان و لرستان مقام سوم را کسب کرده بود.