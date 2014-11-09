سرانه درمانی در حوزه روستایی لرستان چهار برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نظری عصر یکشنبه در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد در محل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اظهار داشت: مقوله سلامت از گستردگی خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ارتقاء سلامت نیازمند تلاش دست اندرکاران این حوزه است، افزود: سلامت کلید توسعه جامعه است و اگر این به این حوزه توجه صورت گیرد می توانیم در ابعاد گسترده ی توسعه قدم برداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: وزارت بهداشت تنها ۲۵ درصد در امر سلامت مردم نقش داشته و ۷۵ درصد مابقی از حوزه وزارت بهداشت و درمان خارج است.

نظری تصریح کرد: بخش مهمی از تحقق سلامت به همکاری بین بخشی و برون بخشی دستگاههای مختلف بستگی دارد که اگر این امر محقق شود می توانیم بگوییم موقعیت سلامت تضمین خواهد بود.

وی افزود: در امر ایجاد و ارتقاء سلامت دستگاههای دولتی، وزارت بهداشت و مردم به عنوان سه راس مثلث سلامت نقش موثری دارند.

نظری با بیان اینکه در ارتقاء سلامت منابع انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات اداری و... تاثیر بسیار زیادی دارند اظهار داشت: تا قبل از پیروزی انقلاب وضعیت شاخص های بهداشتی مناسب نبود و عدالت در توزیع امکانات سلامت جامعه معنایی نداشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه امروز عدالت در سلامت تا حدودی در کشور در حال محقق شدن است، ادامه داد: یکی از کشورهایی هستیم که سیستم شبکه های درمانی و توسعه آن به عنوان الگویی برای کشورهای منطقه در آمده است.

وی تصریح کرد: هر ساله افزایش بودجه در حوزه سلامت متناسب با تورم بود اما امسال سرانه بخش سلامت به صورت ویژه دیده شده است و علیرغم کمبود منابع درآمدی دولت در بخش روستایی سهم ویژه ای برای سلامت مردم در نظر گرفته شده است.

نظری افزود: در حال حاضر سرانه میانگین استانی در بخش سلامت روستایی از ۲۲ هزار تومان به ۸۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بیان داشت: سرانه درمانی در حوزه روستایی امسال تقریبا چهار برابر شده و این امر زمینه ساز رفع دغدغه های روستاییان در بخش درمانی است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقاء آن در سطح جامعه یادآور شد: طرح تحول سلامت در جامعه فرصتی است که همه مسئولان باید از آن استفاده بهینه کنند زیرا با اجرای طرح ارتقاء سلامت می توان دغدغه مردم را در حوزه سلامت کاهش داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امسال ۱۴ موضوع در دستور کار داریم که کارهای کارشناسی اولیه روی آنها انجام شده است تصریح کرد: همه وظیفه داریم منابع مالی که برای ارتقاء سلامت مردم در نظر گرفته شده است را مدیریت کرده تا هرچه بهتر بتوانیم سلامت مردم را تامین کنیم.