موردی از مرگ بر اثر بیماری هاری در بروجرد ثبت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ساکی عصر یکشنبه در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد در محل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اظهار داشت: امروزه بیماری هاری یکی از خطرناکترین بیماریهای بین انسان و حیوان است.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته مورد مرگ هاری در بروجرد وجود نداشته است و این امر به دلیل تجهیز مراکزدرمانی و تامین وسیله نقلیه برای پیگیری فعال بوده است.

مسئول واحد بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه همچنان بیماری هاری سلامت جامعه را تهدید می کند، اظهار داشت: در سال ۹۲ تعداد هفت هزار و ۳۹۱ مورد اتلاف حیوانات زیان بار در استان اتلاف شده که از این میزان دو هزار و ۸۳۱ مورد در شهر بروجرد و ۶۲۱ مورد در روستا بوده است.

وی افزود: همچنین تعداد اتلاف حیوانات زیان بار در شش ماهه نخست امسال در بروجرد هزار و ۶۷۴ مورد بوده است.

مسئول واحد بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در پایان یادآور شد: با توجه به آمارموجود بیشترین اتلاف حیوانات زیانکار در شهرستان بروجرد انجام شده و پیگیری این امر در کاهش گزیدگی و ابتلا به بیماری هاری موثر است.

فضای درمانی بروجرد جوابگوی نیازهای مردم نیست

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: اجرای طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید کار بسیار ارزشمندی بوده است.

رضا آریایی در ادامه با بیان اینکه شیوع بیماریهای واگیردار در سطح جامعه تهدیدی برای سلامت افراد است، افزود: امروزه شیوع بیماریها خیلی فراگیر شده است و جامعه براحتی در معرض انواع بیماریها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شناخت عمومی مردم و همکاری تمامی دستگاههای متولی می تواند از شیوع بیماریها جلوگیری کند.

آریایی با بیان اینکه در طول سنوات گذشته در حوزه سلامت کمترین بی توجهی به بروجرد شده است، افزود: امروز مشاهده می شود که بیمارستانهای بروجرد با مشکلات عدم تجهیزات و امکانات کافی روبرو هستند و این یک چالش بزرگ در حوزه سلامت مردم شهرستان به حساب می آید.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد عنوان کرد: فضای کنونی درمانی بروجرد جوابگوی نیازهای مردم نیست و تجهیزات موجود نیز از سوی خیرین تهیه شده است.

وی یادآور شد: تامین بهداشت و سلامت مردم امری مهم و ضروری است که مسئولان باید نسبت به اجرایی شدن مصوبات کارگروه بهداشت و درمان بروجرد اهتمام ویژه داشته باشند.