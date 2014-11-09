یک میلیون تبعه بیگانه در کشور وجود دارد/ زاد و ولد ۴۵ هزار نفری اتباع خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز آیین افتتاح آموزشگاه شهید نادر طاهری با حضور ایکل ون اونگرن شتاینبرگ سفیر آلمان و آکیرا چیبا وزیر مختار سفارت ژاپن، سیوانکاداناپالا کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، عزیز کاظمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان پاکدشت افتتاح و مورد استفاده از اتباع و مهاجرین خارجی قرار گرفت.

راه اندازی و تجهیز مدارس و آموزشگاه ویژه اتباع خارجی و تبعه های افغانی از برنامه های ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است که تلاش دارد تا با مشارکت برخی کشورهای توسعه یافته و همکاری آموزش و پرورش، زمینه را برای تحصیل تعداد بیشتری از مهاجرین فراهم کند.

استان تهران به دلیل افزایش روند مهاجرت اتباع خارجی و حضور دانش آموزان مستعد خارجی در این منطقه از جمله اهداف کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان برای تأسیس و راه اندازی مجتمع های آموزشی است به طوری که در ماه های گذشته نیز شاهد افتتاح مجتمع آموزشی سنایی غزنوی در قرچک ویژه اتباع خارجی بودیم.

بر اساس اعلام مسئولان مربوطه پیشوا، ورامین، جوادآباد و قرچک بیشترین دانش‌آموزان اتباع خارجی افغانی را به خود اختصاص داده‌اند و هم اکنون ۷۷ هزار دانش‌آموزان اتباع افغان در مدارس این شهرستان ها با امکانات خوب و عالی تحصیل می‌کنند.

به گفته مدیر آموزش و پرورش پاکدشت، در حال حاضر ۱۰ هزار دانش آموز افغان در مدارس شهرستان در کنار سایر دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل بوده و به طور یکسان از خدمات آموزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره مند می باشند

غلامعلی خانی افزود: هم اکنون سه مدرسه و آموزشگاه در سطح شهرستان پاکدشت مخصوص تحصیل دانش آموزان خارجی و اتباع بیگانه بود که امکانات خوبی نیز برای آنان فراهم شده است.

آموزشگاه شهید نادر طاهری با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال و با مساعدت مالی مردم و دولت ژاپن، دولت آلمان و اتحادیه اروپا، توسط وزارت آموزش و پرورش و با مشارکت و حمایت مالی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مدت هشتاد و پنج روز به بهره بردای رسیده است.

این آموزشگاه مجهز در هزار و ۶۰۰ متر بنا در قالب شش باب اتاق اداری، دوازده باب کلاس، شش باب آزمایشگاه، آماده استفاده دانش آموزان روستای کریم آباد شهرستان پاکدشت خواهد بود.

علیرضا قاسمی فرزاد در آیین افتتاح این آموزشگاه اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهادینه شدن ارزش های اسلامی، تمامی خدماتی آموزشی که نظام به دانش آموزان ایرانی ارائه می دهد به طور مساوی و یکسان در اختیار دانش آموزان اتباع نیز قرار می دهند زیرا ملت ایران، اتباع خارجی را برادر و خواهر خود می دانند.

فرماندار پاکدشت افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تمامی مشکلات موجود در کشور، ایران پذیرای هزاران نفر از مهاجرین از کشور افغانستان شد و امکاناتی که نظام در اختیار این افراد قرار داده بی نظیر است و خود این مهاجرین گواه بر این امر می باشند.

وی ادامه داد: جمعیت شهرستان پاکدشت بر اساس آخرین سرشماری بیش از ۵۰۰ هزار نفر است که بر اساس آمار به دست آمده، ۱۰۰ هزار نفر آن را اتباع بیگانه تشکیل می دهند که ۱۰ هزار فرزند این افراد در مدارس پاکدشت مشغول به تحصیل هستند.

حجت الاسلام محمدعلی صالحی نیز در این آیین اظهار داشت: نیازهای پناهندگان در طول دوران حضور در یک کشور تغییر می کند و از نیازهای ابتدایی غذا، بهداشت و دارو به نیازهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تغییر شکل می یابد.

معاون مدیرکل اتباع وزارت کشور افزود: هم اکنون بیش از ۹۸۰ هزار نفر از اتباع در ایران اسلامی حضور دارند که نظام مقدس جمهوری اسلامی نیازهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی آنان را تأمین می کند

وی ادامه داد: میزان زاد و ولد پناهندگان بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال ۴۵ هزار نفر می باشد که این جمعیت هر روز به کلاس های درس کشور افزوده می شود و این وظیفه تمامی دوستداران علم، نو، دانش و معرفت است که در این زمینه ایران را یاری رسانند.

این مسئول اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات در توسعه آموزش اتباع، احداث مدرسه است و ایران جهت ارائه خدمات آموزشی به اتباع به سالانه ۱۵ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد.

لازم به ذکر است در این آیین اعلام شد که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران در جهت کاهش مشکلات مربوط به دانش آموزان اتباع خارجی آمادگی دارد مشکلات مربوطه را برطرف کند.