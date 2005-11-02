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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۴

امشب و به منظور معارفه استاندار جديد بوشهر صورت مي گيرد؛

پرواز اختصاصي وزير كشور به بوشهر

يك منبع آگاه در وزارت كشور گفت: سفر وزير كشور به منظور معارفه استاندار جديد بوشهر با هواپيماي اختصاصي فالكوم انجام مي شود .

اين منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به گفته برخي از نمايندگان مجلس كه از سفر وزير كشور و نمايندگان بوشهر به اين استان با هواپيماي اختصاصي خبر داده بودند، اظهار داشت: اساسا اين موضوع نمي تواند خيلي داراي اهميت باشد زيرا  اين سفر احتمالا با هواپيماي فالكوم انجام مي شود كه همواره در مواقع بحراني و حوادث و همچنين سفرهايي كه براي مسئولان فوريت داشته است، مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي تاكيد كرد: البته اين هواپيماها بسيار كوچك و داراي 10_12 نفرظرفيت هستند كه چندان هم اختصاصي نيست. 

کد مطلب 241796

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