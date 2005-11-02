پرواز اختصاصي وزير كشور به بوشهر

اين منبع آگاه كه خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به گفته برخي از نمايندگان مجلس كه از سفر وزير كشور و نمايندگان بوشهر به اين استان با هواپيماي اختصاصي خبر داده بودند، اظهار داشت: اساسا اين موضوع نمي تواند خيلي داراي اهميت باشد زيرا اين سفر احتمالا با هواپيماي فالكوم انجام مي شود كه همواره در مواقع بحراني و حوادث و همچنين سفرهايي كه براي مسئولان فوريت داشته است، مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي تاكيد كرد: البته اين هواپيماها بسيار كوچك و داراي 10_12 نفرظرفيت هستند كه چندان هم اختصاصي نيست.