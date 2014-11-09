نرخ سواد اتباع خارجی در ایران بیش از ۶۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز آیین افتتاح آموزشگاه شهید نادر طاهری با حضور ایکل ون اونگرن شتاینبرگ سفیر آلمان و آکیرا چیبا وزیر مختار سفارت ژاپن، سیوانکاداناپالا کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان پاکدشت افتتاح و مورد استفاده از اتباع و مهاجرین خارجی قرار گرفت.

رئیس نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این آیین با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان برای رشد و توسعه و تضمین آینده کشور به مسأله آموزش توجه جدی و ویژه ای را انجام می دهند.

سیوانکا دالاپانا افزود: امروز کشورهای مختلف جهان برای تربیت آینده سازان کشور خود سرمایه گذاری وسیعی را انجام می دهند زیرا تربیت نیروی انسانی کارآمد، آینده کشور را تضمین خواهد کرد و و هرچه بیشتر در این مسیر گام برمی داریم متوجه خواهیم شد که چطور آموزش جوانان یک جامعه را برای داشتن آینده ای روشن تربیت می کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی اسران از جمله کشورهایی است که با پدیده مهاجرت به خوبی آشنا است و خدمات ایران در حوزه آموزش اتباع به عنوان الگویی برای تمامی کشورها تبدیل شده است.

دالاپانا اضافه کرد: دانش آموزان اتباع خارجی به راحتی در نظام آموزشی ایران مشغول به تحصیل بوده و آموزش و پرورش نیز شرائط لازم را برای آنان فراهم می کنند، تعهد ایران برای این که تک تک دانش آموزان افغان را در مدارس ثبت نام کرده و آنان را تحت آموزش قرار دهد، ستودنی است.

این مسئول با اشاره به رشد آمار باسوادی میان اتباع خارجی در ایران گفت: طی نخستین سالهای حضور اتباع افغان در ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی نرخ بهره مندی اتباع از سواد تنها شش درصد بود که این نرخ امروز به بیش از ۶۰ درصد رسیده، این ارتقاء نشان از تلاش جمهوری اسلامی ایران در این امر دارد که البته باید با رفع چالش های پیش رو این نرخ به ۱۰۰ درصد ارتقا یابد.