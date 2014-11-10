به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبرهایی در روزهای اخیر که از مجوز ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور واردات انحصاری سیگار برای یک شرکت خاص حکایت داشت، حالا خبر می‌رسد محمدرضا نعمت زاده مجوز تاسیس شرکت "فیلیپ موریس" در ایران را هم صادر کرده است.

براساس این مجوز که وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت "از طرف" آن را امضا کرده، کارخانه سیگارت سازی با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال ساخته خواهد شد.

خبرگزاری "مهر" برای شفاف سازی بیشتر ، سند مجوز محمدرضا نعمت زاده برای احداث کارخانه سیگارت سازی با برند "فیلیپ موریس" که نام‌های تجاری چون MARLBORO و BONDSTREET متعلق به آن است، منتشر می‌کند تا دستگاه‌های نظارتی چون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا اگر تخلفی رخ داده باشد، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی کنند.

دستگاه‌های نظارتی باید ماهیت شرکت فلیپ موریس که گفته می‌شود "صهیونیستی" است، مورد کنکاش دقیق قرار دهند. تصویر سند مجوز محمدرضا نعمت زاده برای احداث کارخانه سیگارت سازی با برند "فیلیپ موریس" به شرح ذیل است:



















پیش از این، یک مقام مسئول از مافیای دولت برای واردات سیگار مالبرو خبر داده و گفته بود: تیمی از مقامات دولتی با اعمال فشار وزارت خارجه را مجبور کردند اظهار نظر رسمی خود مبنی بر صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس را ظرف 6 ماه تغییر دهد.

وی به مهر، گفته بود: شرکت فیلیپ موریس، شرکت آمریکایی دارای سهامداران صهیونیستی است و سیگار مارلبرو و دو سه برند دیگر را تولید می‌کند.

این مقام مطلع ادامه داده بود: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تیمی از مقامات دولتی تلاش زیادی برای صدور مجوز واردات این سیگار و تاسیس نمایندگی رسمی این شرکت صهیونیستی آمریکایی در ایران کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این گروه در تلاش برای تاسیس نمایندگی رسمی این شرکت در ایران هستند، گفته بود: چندی پیش مراجع نظارتی از وزارت خارجه که مرجع اصلی معرفی شرکت‌های صهیونیستی است، در خصوص این شرکت استعلام کردند، وزارت خارجه نیز در نامه رسمی اعلام کرد که این شرکت صهیونیستی است اما بعد از شش ماه تحت تاثیر رایزنی‌ها و فشار مسئولان دولتی، وزارت خارجه نامه‌ای را به مراجع دولتی ارائه داد که مدارکی دال بر صهیونیستی بودن این شرکت وجود ندارد!

این مقام مسئول گفته بود: یک مقام دولتی نیز از این نامه استفاده کرده و مجوز تاسیس نمایندگی شرکت فیلیپ موریس در ایران را صادر کرده است.

وی تاکید کرده بود: رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات با صدور این مجوز مخالف بود، لذا مجوز تاسیس این شرکت را صادر نکرد و مقام مافوقش از طرف وی مجوز واردات و تاسیس نمایندگی این شرکت در ایران را امضا کرده است.

این منبع آگاه همچنین از مخالفت دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات با صدور مجوز فعالیت این شرکت خبر داده و گفته بود: دادستان کل کشور دستور توقف صدور مجوز این شرکت را صادر کرده است.