آموزش تخصصی 200 نیروی مراقب موزه ها/ سایت های گنج یابی مسدود می شوند

سرهنگ محمد کربلایی حریری به خبرنگار مهر گفت: پیگیری افزایش سهمیه سرباز از ستاد کل نیروهای مسلح در جریان است و جلسه ای در همین ارتباط در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود.

وی ادامه داد: برای آموزش پرسنل مراقب موزه ای تامین اعتبار شده و قرار است 200 نفر از مراقبان موزه ای در ماه آینده آموزش تخصصی انتظامی و قضایی دیده و کارت ضابطیت خاص را بگیرند. این نیروها اکنون در موزه ها مشغول به کار هستند ولی فقط از سوی سازمان میراث فرهنگی آموزش عمومی دیده بودند نه آموزش تخصصی نیروی انتظامی.

سرهنگ کربلایی درباره ارتقاء سازمان، نفرات و اضافه شدن به تعداد نیروهای مراقب موزه ای نیز گفت: در حال حاضر این کار در حال پیگیری است و به محض تصویب در سازمان میراث فرهنگی، مراحل بعد تصویب آن از ناجا، وزارت کشور و در نهایت معاونت راهبردی ریاست جمهوری پیگیری و به تصویب نهایی می رسد و مشکل یگان حفاظت به صورت اساسی مرتفع می شود.

وی درباره افزایش حقوق پرسنل یگان حفاطت نیز افزود: درحال حاضر افزایش حقوق در دستور کار نیست. ولی سعی کرده ایم تا شیفت نوبت کاری برای تمام پرسنل مراقب منظور شود.

سرهنگ کربلایی درباره برخورد با سایت های گنج یابی هم گفت: با پلیس فتا هماهنگی لازم انجام شد تا سایت هایی که در این رابطه فعالیت می کنند، مسدود شوند.