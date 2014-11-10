سرمازدگی ۱۰ میلیارد ریال به باغات زرشک خراسان جنوبی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غنچه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزش بادهای شدید در دو هفته گذشته ۱۰ میلیارد ریال به باغات زرشک خراسان جنوبی خسارت وارد کرده است، افزود: این خسارت‌ها در دو مرحله یخبندان با کاهش هشت تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا و بارش تگرگ به باغات زرشک استان وارد شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارات سرمازدگی به باغات زرشک قاین و زیرکوه بوده است، گفت: هم‌اکنون دو هزار و ۲۴۲ هکتار از باغات زرشک این استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

غنچه بیان کرد: در خراسان جنوبی ۱۴ هزار هکتار زیر کاشت باغات زرشک بوده که ۱۰ هزار هکتار آن بارور است.

پذیرش بیمه گل‌محمدی درسال جاری

وی با اشاره به اینکه امکان بیمه پذیری گل‌محمدی از ابتدای سال زراعی جاری با دو گزینه در استان خراسان جنوبی فراهم شده است، افزود: حق بیمه سهم باغدار برای گزینه یک مبلغ ۶۸۸ هزار ریال با تعهد ۲۰ میلیون ریال غرامت و حق بیمه در گزینه دو مبلغ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و تعهد غرامت متعلقه در این گزینه ۳۰ میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: بیمه پذیری باغات گل از نیمه دوم سال به بعد و مهلت بیمه پذیری این محصول از ابتدای مهرماه تا پایان دی‌ماه است.

غنچه گفت: این بیمه نامه تا آبان ماه سال زراعی آینده اعتبار دارد.

وی تگرگ، خشکسالی، زلزله، سرما، سیل، صاعقه و طوفان را از جمله خطرات تحت پوشش در این محصول برشمرد و تاکید کرد: براساس قرارداد منعقده با کشاورزان و باغداران استان سقف زمانی بیمه‌ای محصول زرشک تا ۲۰ آبان‌ماه بوده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون، ۱۰ هزار و ۸۳۶ مورد قرارداد در راستای بیمه دام‌های سبک در سطح استان منعقد شده است.