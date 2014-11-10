آثار عاشورایی سیدمهدی شجاعی در «نشانی از داغ لاله ها» مرور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران با اعلام این خبر گفت: برج میلاد در ادامه برنامههای فرهنگی و ادبی خود، برای هفته کتاب و ماه محرم امسال سه نشست را با عنوان «نشانی از داغ لالهها» تدارک دیده است.
وی افزود: از آنجا که امسال هفته کتاب در دهه سوم ماه محرم قرار دارد، نشستهای معرفی و نقد کتاب و شعرخوانی را به مضامین مرتبط با فرهنگ عاشورا اختصاص دادهایم و در این راستا میزبان هنرمندان، شاعران و نویسندگانی هستیم که در این حوزه قدمهای بزرگی برداشتهاند.
به گفته هوشیار پارسیان، روز شنبه 24 آبان نمایشنامه «غزل کفر» نوشته امیر دژاکام بررسی و روخوانی میشود. در این روز امیر دژاکام و داوود فتحعلیبیگی درباره این نمایشنامه و جایگاه نمایشهای آئینی صحبت میکنند و اردلان شجاعکاوه و الیزا اورامی نیز به نمایشنامهخوانی اثر میپردازند.
نشست روز یکشنبه 25 آبان به مرور آثار عاشورایی سیدمهدی شجاعی اختصاص دارد. از شجاعی طی سه دهه گذشته کتابهای متعددی با این مضمون منتشر شده که قرار است طی این نشست به بررسی آنها پرداخته شود. در این روز سیدمهدی شجاعی، نصرالله قادری و حجتالاسلام معاونیان درباره این آثار گفتگو خواهند کرد.
روز دوشنبه 26 آبان نیز نشست شعرخوانی با حضور محمود اکرامیفر، مرتضی امیری اسفندقه، سعید بیابانکی و قربان ولیئی برگزار خواهد شد. حضور در این برنامهها برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.
این نشستها در ساعت 18 و در سالن سعدی مرکز همایشهای برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.