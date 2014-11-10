ظاهر افراد را نباید معیار تشخیص قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان و مدیران ناجا شرکت کننده در طرح بصیرت کشوری، با اشاره به ایام عزاداری ابا عبدالله(ع) اظهار کرد: ما امروز هرچه داریم از برکت ابا عبدالله است و اگر امام حسین (ع) نبود از اسلام چیزی باقی نمیماند.
وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) فرموده است اگر دست بیعت به یزید میدادم، اسلام به پایان میرسید گفت: امام حسین(ع) میدانستند اگر یزید روی کار میآمد چیزی از اسلام باقی نمیماند از این رو به خاطر احیای اسلام تصمیم گرفتند بجنگند و در این راه شهید شوند.
این استاد برجسته حوزه علمیه ادامه داد: امام حسین(ع) به گردن اهل سنت هم حق دارد، زیرا اگر امام حسین(ع) نبود اصلا اسلامی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه امکان دارد کسی که در نظام اسلامی است، حرف نظام را بزند و علیه نظام نیز قدم بردارد، بیان کرد: ظاهر افراد را نباید معیار تشخیص افراد قرار داد.
تاکید بر دل سپردن به سخنان بزرگان
آیت الله علوی گرگانی با اشاره به آیهای از قرآن کریم افزود: افرادی پای منبر پیامبر(ص) مینشستند، اما تا از مجلس خارج میشدند سخنان پیامبر(ص) را فراموش میکردند.
وی ادامه داد: افرادی که سخنان پیامبر(ص) را فراموش کردند، عاقبت به جایی نرسیدند اما برخی از افراد با وجود اینکه از کشورهای دیگر آمده و پای منبر پیامبر(ص) مینشستند دارای مقامهای عالی شدند.
این مرجع تقلید شیعیان افزود: خداوند متعال در آیات الهی بیان میدارد گوش دادن همراه با دل دادن به آن سخن است که کارگر واقع شده و ثمربخش خواهد بود.
آیت الله علوی گرگانی یادآور شد: افراد همیشه در حضور علما و بزرگان حاضر میشوند و به استماع سخنان آنها که برگرفته از قرآن و کلام اهل بیت(ع) و پیامبر (ص) است میپردازند، باید هم گوش دهند و هم قلب آنها با سخنان آن عالم و بزرگ همراه باشد.