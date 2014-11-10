دیدار نسرین ستوده با اعضای فرقه عرفان حلقه

خبرگزاری «فارس» نوشت: نسرین ستوده از متهمین فتنه 88 و حوادث پس از آن، با گروهی از اعضای فرقه ضاله «عرفان کیهانی» در شامگاه عاشورا در تهران دیداری داشته است، با توجه به اینکه فعالیت این فرقه از سوی مراجع قضایی غیر قانونی اعلام شده است، این نوع تجمع جای بسی تأمل دارد.

ستوده در این دیدار با اذعان به اینکه از محتوای عرفان حلقه اطلاعات چندانی ندارد، می‌گوید: «من تا به حال این شانس را نداشته‌ام که در کلاس‌های شما شرکت کنم و از محورهای نظری شما مطلع باشم، آنچه که می‌دانم از نظرات عرفان حلقه (کیهانی)، نامنظم و جسته و گریخته است، اما خوشحالم بگویم که بی آنکه به عقاید هم کاری داشته باشیم، بی آنکه در صدد نفی یا تأیید عقاید هم باشیم، من به عنوان وکیلی که سوگند شرافت یاد کرده‌ام، حتماً و حتماً برای دفاع از عقاید شما هستم.»

اعضای فرقه ضاله عرفان حلقه که از عید سال 90 تا کنون سعی می‌کنند تجمع‌های خود را رنگ بوی سیاسی و رسانه‌ای دهند، بازیچه دست کسانی شده‌اند که نه تنها دغدغه عرفان ندارند، بلکه تلاش دارند با نشر شایعات کذب همگام و همسو با دشمنان نظام، منافع شخصی، مالی و سیاسی خود را تامین کنند.

برای روشن شدن زوایای بیشتر از فعالیت‌های اخیر عرفان حلقه گفت‌وگویی را با محمد حمیدی کارشناس نقد عرفان حلقه انجام دادیم که نکات مطرح شده در ادامه می‌آید:

-عمده اتهامات محمدعلی طاهری شامل مفسد فی الارض، توهین به مقدسات، دخالت در امور درمانی، تحصیل مال نامشروع، رابطه نامشروع، جعل عنوان است که در خصوص کسب مال نامشروع به 800 میلیون تومان جریمه محکوم و درباره توهین به مقدسات به 5 سال حبس که در ماه‌های پایانی سال 94 خاتمه می‌یابد.

-پرونده افساد فی الارض طاهری همراه با سایر اتهامات وی مطرح بوده است که قاضی پرونده به دلیل نقض بر تحقیقات و کافی نبودن مستندات آن را به دادسرا بازگردانده بود تا تحقیقات کامل شود، این گونه نبوده است که پرونده مفسد فی الارض طاهری هم اینک باز شده باشد، ناگفته نماند سه تن از مراجع بزرگوار تقلید شرکت در جلسات عرفان حلقه را حرام عنوان کرده و کتاب‌های این فرقه را ضاله خوانده بودند.

-محمدعلی طاهری رئیس فرقه ضاله عرفان کیهانی در مرخصی عید سال 90 به مدت شش روز از مرخصی زندان استفاده می‌کند و ضمن رسیدگی به امورات شخصی و خانوادگی با حدود دو تا سه هزار نفر از مریدانش دیدار داشته است.

-از آنجایی که منزل وی گنجایش این جمعیت را نداشته است، دیدارها در دسته های 70 تا 80 نفره برگزار شد و طاهری حدود 5 تا 10 دقیقه برای آن‌ها سخنرانی کرده بود، اکثر شرکت‌کنندگان کمک‌های مالی زیادی را به محمدعلی طاهری به عنوان سهم وی از کلاس‌ها و فروش کتب و جزوات فرقه در مدتی که در زندان بوده است، پرداخت کرده بودند.

- وی در گفت‌وگو‌های خود به دروغ اشاره کرده بود که دستگاه قضایی با آزادی مشروط وی موافقت کرده و ظرف 2 تا 3 ماه آینده آزاد می‌شود! توجه به این موضوع ضروری است، از آنجایی که اتهام طاهری امنیتی است، هیچ گاه به چنین متهمی آزادی مشروط تعلق نمی‌گیرد، وی با طرح این مسأله- که به ضررش تمام شد- اتهامات دیگری را متوجه خود کرد.

- در ایام مرخصی طاهری تماسی با شهنازنیرومنش(یکی از مسترهای این فرقه) در آمریکا داشته و توصیه می‌کند: ضمن فعال کردن نهادهای حقوق بشری و دیدار با احمد شهید و راه‌اندازی کمپین حمایت از محمد علی طاهری در فضای مجازی، فعالیت‌های خود را افزایش ببخشد.

-شهناز نیرومنش از مسترهای فعال عرفان کیهانی- که هم اکنون مؤسسه‌ای را در آمریکا تأسیس کرده است- پس از دستگیری اعضای شورای این فرقه به ترکیه گریخته و از آنجا به آمریکا می‌رود، وی هم اکنون نهایت استفاده را از زندانی بودن طاهری می‌برد و با انجام مصاحبه‌های مختلف علیه نظام و فعالیت رسانه‌ای ماهواره‌ای، کمک‌های مالی از سوی دولت آمریکا دریافت کرده است.

-از آنجایی که مریدان طاهری منتظر آزادی او بودند- با توجه به سخنان خود طاهری- بعد از اینکه این اتفاق نیفتاد، تجمع‌های مختلفی در شهر تهران از جمله مسجد جامع شهرک غرب، امامزاده صالح، مسجد جامع قلهک و ... با حضور تعداد اندکی از مسترها و افراد قدیمی برگزار کردند و سعی کردند با استفاده از شبکه‌های مجازی فعالیت‌های خود را بزرگ نشان دهند.

-در این چند سال اخیر بارها اعلام شده است که سرکرده این فرقه انحرافی اعتصاب غذا کرده و یا در سلول انفرادی به سر می‌برد، آیا تا کنون مریدان طاهری از خود پرسیده‌اند اگر وی اعتصاب غذا کرده است، چرا هنوز زنده است و حتی در این مدت چاق‌تر شده است! در حالی که طاهری در بند عمومی زندان به سر می‌برد.

-مسترهای عرفان کیهانی مدعی هستند که طاهری نامه‌ای را برای احمد شهید نوشته است، در حالی که هیچ گاه از متن این نامه رونمایی نشده است، این تلاش‌ها نشان می‌دهد که طرفداران عرفان ضاله کیهانی به دنبال سیاسی کردن جریان هستند.

«فارس» همچنین نوشته : با توجه به اینکه همچنان فعالیت‌های مسترهای این فرقه در قالب کلاس‌های پنهانی و هر بار در منزل یکی از شاگردان برگزار می‌شود، نبود قانون جامع برخورد با فرقه‌ها و به خصوص عرفان‌های نوظهور راه را برای گسترش چنین فرقه‌هایی هموار کرده است، همان گونه که گفته شد فعالیت این فرقه غیرقانونی اعلام شده و مراجع تقلید شرکت در جلسات این فرقه را حرام دانسته‌اند و استفاده ابزاری دشمنان نظام از این نوع فعالیت‌ها، انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر قانون برخورد با فرقه‌ها را تصویب کند تا مراجع قضایی با قاطعیت بیشتر بتوانند با منحرفان افکار عمومی جامعه و مخربان دینی برخورد کنند.