به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ديدار كه در تهران و در محل بنياد ايران‌شناسي انجام شد، آيت‌الله غياث‌الدين طه‌محمدي، نماينده ولي‌فقيه در استان همدان و رئيس بنياد بوعلي‌سينا در نشستي با آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي رئيس بنياد ايران‌شناسي و عضو هيئت امناي بنياد بوعلي‌سينا به بررسي ظرفيت‌هاي ملي و جهاني ميراث فكري و انديشگي بوعلي‌سينا و راهكارهاي لازم براي تقويت بنياد بوعلي‌سينا پرداختند. در اين ديدار كه استاد پرويز اذكايي، نويسنده و پژوهشگر همداني و توكل دارائي، رئيس روابط عمومي و امور بين‌الملل بنياد بوعلي‌سينا حضور داشتند؛ رئيس بنياد ايران‌شناسي ضمن تجليل از خدمات علمي ابن‌سينا؛ با اشاره به مخالفت‌ها با‌ آثار شيخ‌الرئيس؛ اظهار داشت: ابن‌سينا جامع تمام علوم زمان خودش بوده و گناه بزرگ او از جانب مخالفين، همين جامعيت اوست. ايشان همچنان كه پزشك و طبيب بوده، فلسفه و مخصوصاً فلسفه اشراقي برايش مهم بوده است. در بعد از اسلام، فلسفه، علوم و حتي ادبيات عرب و نظاير اين‌ها روي دوش شيعيان و ايراني‌ها بوده و اينها نگهبان علم بوده‌اند. ابن‌سينا يك شخص است اما به جريان بزرگي به نام باطني وصل است. ائمه شيعه كه در مدينه نشسته بودند تا خراسان شعبه‌ها و شاخه‌هاي سياسي و نظامي داشتند. رساله­ الطير بوعلي‌سينا كتابي عرفاني نيست، بلكه دستورالعمل چريكي است.

آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي اضافه كرد: در زمينه همه ابعاد ابن‌سينا بايد مطالعه و پژوهش انجام گيرد. حكمت اشراقي شيخ‌الرئيس بايد مورد توجه قرار گيرد، چرا كه از خصوصيات شيعه مواظبت و ملازمت حكمت اشراق است.

وي درباره پشتكار و تلاش علمي ابن‌سينا نيز گفت: شيخ‌الرئيس زماني كه وزير بوده، تمام روز كار دولتي انجام مي‌داده و‌ كارهايي مثل ارتشتاري و امور روزمره حكومت‌داري وقت ايشان را مي‌گرفت. او نفر دوم حكومت بوده است، اما چنان با مباحث علمي و فلسفي و آموزش آن عجين بود كه بعد از فارغ شدن از كارهاي حكومتي، شبانه و تا ساعاتي از شب گذشته؛ شاگردان فاضلش گرد او مي‌نشستند و او به درس و مباحثه مي‌پرداخت.

رئيس بنياد ايران‌شناسي با اشاره به وقايع زندگي شيخ‌الرئيس و ذكر حادثه شورش لشكريان در زمان وزارتش در همدان گفت: همين واقعه شورش لشكريان، ‌مسئله سياسي روز و بر اثر تحريك عده‌اي در ارتش بوده است. ابن‌سينا دانشمند بسيار بزرگي است و بزرگي و اهميت بيشترش نيز ايفاي نقش اجتماعي و تاريخي چنين شخصيتي است.

عضو هيئت امناي بنياد بوعلي‌سينا؛‌ يكي از گوشه‌هاي مباحث مربوط به ابن‌سيناپژوهي را آثار غزالي ذكر كرد و افزود: غزالي مسئوليت اصلي‌اش مبارزه با شيعه و اسماعيليه بوده است. و نوك پيكان حملات او نيز به سمت ابن‌سينا است. براي اينكه بتواند اماميه را بكوبد، ابن‌سينا را مي‌كوبد،‌ اما خواجه‌نصيرالدين طوسي بدرستي در مقابلش مي‌ايستد.

رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا با اشاره به اهميت پرداختن و توجه به فلسفه گفت: فلسفه كارش با احياء و اقامه عقل است و احتياج به پايمردي دارد.

عضو هيئت امناي بنياد بوعلي‌سينا در پايان خواستار تقويت علمي و فراهم كردن امكانات مادي و معنوي از سوي مسئولان كشور و به ويژه همدان براي بنياد بوعلي‌سينا شد و گفت: بنياد بايستي در زمينه معرفي و چاپ رساله‌هاي بوعلي‌سينا گام‌هاي بلندتري بردارد. ايجاد كتابخانه‌اي نفيس و انتشارات و مجلات علمي مرتبط و نشست‌هاي بحث و بررسي مي‌تواند در ترويج هرچه بيشتر حكمت سينوي مؤثر باشد و اميدواريم از بركت بنياد بوعلي‌سينا همه ابعاد زندگي و آثار شيخ‌الرئيس روشن و عرضه شود.

آيت‌الله محمدي: ابن‌سينا شخصيت بي‌بديل تاريخ و فرهنگ ايرن است

رئيس بنياد علمي و فرهنگي بوعلي‌سينا نيز با ارايه گزارشي از فعاليت‌هاي علمي داخلي و خارجي بنياد، خواستار توجه بيشتر علما و دانشمندان به ميراث فلسفي و حكمي شيخ‌الرئيس شد و افزود: خارجي‌ها بيشتر از اينكه ابن‌سينا را به‌عنوان فيلسوف و داراي آثار فلسفي و فكري بشناسند؛‌ ايشان را به‌خاطر طب مي‌شناسند. وظيفه بنياد در برنامه‌هاي مشترك با مراكز علمي خارج از كشور علاوه بر مباحث پزشكي، تبيين و معرفي آثار فلسفي و فكري بوعلي‌سينا بوده است.

آيت‌ا... غياث‌الدين طه‌محمدي اضافه كرد: سعي كرده‌ايم در همدان جلسات مباحث فلسفي به نحو شايسته برگزار شود. در بسياري از مراسم و آيين‌هاي همدان نام ابن‌سينا شناخته شده و داراي احترام و ارج است. مرقد جناب ابن‌سينا ديگر از حال گردشگري صرف خارج شده و محل گردهمايي علاقه‌مندان به دين و حكمت شده است.

نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه همدان؛‌ ابن‌سينا را شخصيتي بي‌نظير و بي‌بدليل در تاريخ و فرهنگ ايران ذكركرد و گفت: فرهنگ غني ايراني و اسلامي ما با داشتن چهره تابناكي مثل ابن‌سينا و ساير دانشمندان حوزه تمدن ايران،‌ قابليت و ظرفيت‌ بي‌همتايي در اختيار دارد كه بايستي توسط اهل‌فن و دانشمندان و علاقه‌مندان به توسعه علمي كشور به نسل جوان ايراني و نيز ساير كشورهاي جهان شناسانده شود.

رئيس بنياد بوعلي‌سينا در پايان خواستار بذل توجه مسئولان كشوري و استاني در اختصاص بودجه و امكانات براي انجام وظايف خطير و مهم علمي و پژوهشي اين ‌بنياد شد.

استاد پرويز اذكايي، ابن‌سينا پژوه همداني نيز طي سخناني از تلاش‌هاي آيت‌ا... طه‌محمدي در منابر و مراسم مختلف براي معرفي ابن‌سينا و برگزاري كلاس‌هاي طبيعيات شفا در همدان تقدير كرد و خواستار توجه هرچه بيشتر به شناخت و معرفي بزرگان علم و دانش كشور به‌ويژه ابن‌سينا شد.

در اين ديدار،‌ توكل دارائي رئيس روابط عمومي و امور بين‌الملل بنياد بوعلي‌سينا نيز در گزارشي از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي انجام يافته در بنياد؛ ظرفيت‌هاي ناشناخته و در عين حال بكر و قوي حوزه ابن‌سينا پژوهي در داخل و خارج از ايران را براي توسعه علم و دانش به ويژه حكمت و طب بي‌نظير دانست و گفت: با وجود مشكلات مالي و در دسترس نبودن امكانات كافي، اين بنياد ارتباط قابل قبولي با مراكز علمي و پژوهشي ملي و برخي كشورهاي آسياي ميانه و دانشگاه‌هاي خارجي برقرار كرده است.