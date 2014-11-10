جواد رنگرز جدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال استان قم اظهار داشت: فصل جدید این مسابقات که بالاترین سطح رقابتی فوتبال قم محسوب میشود از روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه آغاز میشود و ۸ تیم برتر فوتبال استان قم به دیدار هم میروند.
وی افزود: مسابقات امسال همانند چند فصل گذشته به صورت رفت و برگشت برگزار میشود و تیم قهرمان آن به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور شرکت میکند و ۲ تیم انتهای جدول نیز به دسته اول سقوط میکنند.
مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال آبادگران که سال گذشته قهرمان لیگ برتر شد و در حال حاضر در مسابقات کشوری حضور دارد در این فصل در لیگ برتر حاضر نیست اما تیم فوتبال پناه آفرین قم که سال گذشته در لیگ کشور حضور داشت و توفیقی در صعود به دستههای بالاتر کسب نکرد به جمع تیمهای لیگ برتری فوتبال استان بازگشته است.
رنگرز جدی بیان کرد: تیمهای فوتبال پیمان و انصار که فصل گذشته در انتهای جدول لیگ برتر قم قرار گرفتند به دسته اول سقوط کردهاند و تیمهای فوتبال ایرانجوان و پیروزان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان دسته اول، امسال در لیگ برتر حضور دارند.
وی عنوان کرد: به غیر از تیمهای پناه آفرین، پیروزان و ایرانجوان، ۵ تیم سفیر گفتمان، اتحاد، هما، عقاب پردیسان و استقلال دیگر تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال قم هستند.
مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: با آماده سازی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم، تمام یا بخشی از مسابقات لیگ برتر در این ورزشگاه برگزار میشود تا مشکل تک زمین بودن مسابقات لیگ برتر حل شود.
رنگرز جدی افزود: فصل گذشته تیم فوتبال آبادگران قهرمان لیگ برتر فوتبال قم شد و تیمهای سفیر گفتمان، اتحاد و هما در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند در حالی که در فصل ۹۱ تیم فوتبال پناه آفرین عنوان نخست این مسابقات را به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد: مسابقات لیگ دسته اول فوتبال قم نیز به زودی و پس از آغاز لیگ برتر فوتبال آغاز میشود و حدود ۱۰ تیم در آن حضور دارند که البته قرعه کشی این مسابقات هنوز برگزار نشده است.