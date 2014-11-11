حجت السلام و امسلمین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و در پاسخ به این سوال که آیا امکان نامگذاری روزی در تقویم به نام «مطبوعات» با گذشت 20 دوره از نمایشگاه مطبوعات وجود دارد؟، گفت: برای نامگذاری یک روز در تقویم، روال مشخصی وجود دارد و باید بالاترین مرکز یا مقام مسئول مرتبط با آن موضوع درخواست خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: بعد از این مرحله، پیشنهاد ارائه شده در دبیرخانه بررسی می‌شود و در صورت تصویب در صحن علنی شورای فرهنگ عمومی، برای درج در تقویم ابلاغ خواهد شد. اما در موضوعی که شما اشاره کردید، تاکنون چنین درخواستی از سوی اهالی مطبوعات و یا معاونت مطبوعاتی به شورا ارائه نشده است.

وی ضمن اشاره به وجود روز خبرنگار در تقویم (17 مرداد) در عین حال گفت: اینکه این دو روز با یکدیگر همپوشانی دارند یا نه، یک بحث کارشناسی است ولی وجود این روز نافی نامگذاری روزی برای مطبوعات نیست.

شاهمرادی همچنین نظر خود را درباره نمایشگاه امسال مطبوعات هم اینگونه بیان کرد: به نظر می‌رسد نگاه دولت مبتنی بر واگذاری امور به مردم در این نمایشگاه تا حدود 30، 40 درصد محقق شده است و انشاءالله نمایشگاه بعدی به طور کامل واگذار شود و دولت تنها به بحث‌های نظارتی بپردازد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین از ابلاغ مناسبت‌های تقویم 94 که شامل 18 مناسبت جدید است، خبر داد و گفت: در حال حاضر چاپخانه‌ها گروه، گروه به دبیرخانه مراجعه می‌کنند و دستورالعمل مشخصی را که در رابطه با چاپ تقویم وجود دارد، دریافت می‌کنند.

شاهمرادی در خصوص توجه به مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری یادآور شد: دغدغه‌های آقا جدی است و دستگاه‌های فرهنگی باید نسبت به توجه به دغدغه‌های ایشان نه تنها به عنوان رهبر انقلاب بلکه به عنوان یکی از متخصص‌ترین و آگاه‌ترین افراد نسبت به مقولات فرهنگی، عزم جدی داشته باشند و یکی از جاهایی که باید این دغدغه‌ها را جدی بگیرد، خود دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی است و ما هم از ابتدای امسال متناسب با دغدغه‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند، مقوله سبک زندگی را در دستور کار بررسی جدی خود قرار داده‌ایم.

وی درباره ارزیابی خود از میزان توجه به این مطالبات به ویژه از طرف دستگاه‌های اجرایی و دولتی افزود: من نمی‌گویم کسی کاری نمی‌کند ولی دستگاه‌های دولتی باید بحث حرت جهادی را که آقا مطرح می‌کنند، جدی بگیرند و بیشتر به محتوا بپردازند تا مسائل شکلی چون معمولاً دستگاه‌های اجرایی به دنبال این هستند که مباحث شکلی را توجیه کنند در حالی که دغدغه‌های آقا، محتوایی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین از برگزاری اولین اجلاس سراسری دبیران شورای فرهنگ عمومی کشوری استان‌ها در تهران از روز شنبه هفته آینده خبر داد.