5 میلیون ایرانی دیابت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عليرضا مهدوی روز دوشنبه در نشست خبري كه در محل غرفه روابط عمومي وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: از سال 1991 سازمان بهداشت جهاني 14 نوامبر را به عنوان روز جهاني ديابت نامگذاري كرده است و هرساله اين روز در كشورهاي مختلف جشن گرفته مي‌شود.

وي افزود: بر اساس اعلام سازمان جهاني بهداشت تا سال 2030 حدود نيم ميليارد نفر در جهان مبتلا به ديابت مي‌شوند و اين آمار در ايران حدود 6.5 ميليون نفر خواهد بود.

مهدوی، آمار سالانه مرگ جهاني ناشي از ديابت را 5 ميليون نفر اعلام كرد و گفت: 80 درصد ديابتي‌هاي جهان در مناطق كشورهاي در حال توسعه و كم درآمد هستند.

وي افزايش اميد به زندگي، زندگي صنعتي و تغذيه نامناسب را از علل شيوع بيماري ديابت عنوان كرد و افزود: 35 درصد قطع عضوها به غير از تصادفات و حوادث، به علت بيماري ديابت است.

معاون مركز مديريت بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت گفت: استان‌هاي يزد و بوشهر بالاترين شيوع بيماري ديابت در كشور را دارند.

وي درخصوص بيماري ديابت گفت: در ديابت نوع يك، اغلب كودكان گرفتار مي‌شوند و براي كنترل درمان آن نياز به انسولين دارند.

وي افزود: عوامل ابتلابه دیابت نوع 2، ژنتيك، عوامل محيطي و سابقه خانوادگي است كه بيشتر بالغين دچار آن مي‌شوند، و 90 درصد بيماران ديابتي به ديابت نوع 2 مبتلا هستند.

مهدوي در ادامه افزود: داروهاي ديابت تحت پوشش بيمه هستند و برخي از سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز دستگاه كنترل قندخون و سرنگ‌هاي تزريقي را نيز تحت پوشش قرار داده‌اند.

معاون مركز مديريت بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت، شعار انتخابي سازمان جهاني بهداشت براي سال‌هاي 2014 تا 2016 را «ديابت، تغذيه سالم» عنوان كرد و گفت: 23 آبان روز جهاني ديابت همزمان با 14 نوامبر است كه امسال با شعار «تغذيه سالم،با صبحانه شروع می شود» در سراسر كشور جشن گرفته مي‌شود.

مهدوي در ادامه عناوين هفته ديابت را اعلام كرد و گفت: روز سه‌شنبه 20 آبان روز «تغذيه سالم، ديابت و مدرسه»، چهارشنبه 21 آبان روز «تغذيه سالم، ديابت و فعاليت بدني»، پنج‌شنبه 22 آبان روز «تغذيه سالم، ديابت و خانواده»، جمعه 23 آبان روز «ديابت، تغذيه سالم با صبحانه شروع مي‌شود»، شنبه 24 آبان روز «تغذيه سالم، ديابت و نقش رسانه» و يكشنبه 25 آبان روز «تغذيه سالم، ديابت و مشاركت‌هاي اجتماعي» نامگذاري شده است.

وی افزود: امسال نيز وزارت بهداشت همچون سال‌هاي گذشته با همكاري وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ورزش و شهرداري و شوراي سياستگذاري سازمان صدا و سيما و انجمن‌هاي مختلف برنامه‌هاي مختلفي را در هفته ديابت برگزار خواهد كرد.