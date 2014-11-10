بی توجهی به آسیب شناسی طلاق آسیب های اجتماعی را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور ظهر دوشنبه در کمیسیون امنیت اجتماعی که با موضوع طلاق برگزار شد اظهارداشت: به منظور کاهش آمار طلاق در سطح شهرستان می بایست برنامه های مدونی در راستای تحکیم بنیان خانواده با برگزاری مشاوره های پیش از ازدواج و هم چنین قبل از طلاق در دستور کار قرار گیرد. .

فرماندار البرز با اشاره به اینکه هر شهرستان با توجه به بافت فرهنگی و زندگی شهری امروز با مشکلات گوناگونی در این زمینه مواجه است تصریح کرد: شهرستان البرز بدلیل بهره مندی از بافت شهری بیشتر، مهاجر پذیری و صنعتی بودن، فضای فرهنگی خاصی داشته و نیازمند یک توجه ویژه است.

حسن پور، افزایش نرخ اعتیاد و بیکاری را از جمله چالش های این حوزه عنوان و بر چاره اندیشی در هریک از چالش ها تاکید کرد.

وی هم چنین راهکار کاهش اعتیاد را تلاش برای آگاه سازی و آگاهی بخشی و هم چنین پرکردن بهینه اوقات فراغت جوانان عنوان کرده و افزود : در راستای آگاه سازی، برگزاری دوره های آموزشی پس از ازدواج و استمرار برنامه های مشاوره دینی و اخلاقی توسط متولیان امر ضروری است.