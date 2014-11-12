صید قاچاق یک پدیده تلخ در حوزه صید و صیادی است

اسحاق شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله چهار هزار صیاد در قالب ۵۲ پره صیادی در استان از بیستم مهر ماه تا نیمه فرودین ماه سال آینده مشغول صید انواع ماهی از دریای خزر می‌ شوند.

وی همچنین اظهار داشت: در فصل صید پارسال سه هزار و ۸۴۰ تن ماهی از دریای خزر صید شد و پیش بینی می شود میزان صید امسال نیز همانند سال گذشته باشد.

مدیرکل شیلات گیلان از افزایش میزان صید صیادان استان طی پنج سال گذشته از دریای خزر خبر داد و گفت: بطور میانگین میزان صید هر پره صیادی در گیلان طی سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۵۷،۵۶، ۶۷، ۷۱ و ۷۴ تن بوده است.

سالانه افزون بر ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر رها سازی می شود

وی افزود: شیلات گیلان سالانه افزون بر ۱۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی در دریا رها سازی می کند که این رهاسازی در ترمیم ذخایر دریا بسیار موثر است.

شعبانی تصریح کرد: مردم در فصل مولدگیری در رودخانه ها و رهاسازی بچه ماهیان در دریا با شیلات همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند چرا بازسازی ذخایر دریای خزر یک راهبرد مهم است.

وی در پاسخ به این سئوال که آلودگی های خزر این شائبه را ایجاد کرده که از ماهی دریای خزر استفاده نکنید چون برای سلامتی انسان مضر است، گفت: به مسائل زیست محیطی باید حساس بود اما نباید اذعان عمومی را تشویش کرد.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه توان خودپالایی و حذف آلودگی در دریای خزر بسیار بالا است، افزود: تاکنون هیچ مرجع ذیصلاحی در خصوص آلودگی ماهیان دریای خزر اعلام نظر نکرده است.

وی تاکید کرد: ماهیان دریای خزر سالم و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد.

شعبانی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طبق مصوبه دولت مقرر شد حق بیمه پرداختی صیادان از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کند آیا این مصوبه عملیاتی شده است، اذعان داشت: این ۱۰ درصد نرخ بیمه صیادان را دولت تقبل کرده بود از محل درآمد یارانه ها پرداخت کند متاسفانه تاکنون امر مزبور محقق نشده است.

نرخ بیمه صیادان با توجه به وضعیت درآمد صیادان بالا است

مدیرکل شیلات گیلان گفت: نرخ بیمه صیادان با توجه به وضعیت درآمد صیادان بالا است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شده بود که از محل مازاد درآمد فروش نفت ۶۰ میلیارد تومان برای تعدیل پره های صیادی غیر اقتصادی تخصیص پیدا کند.

شعبانی تصریح کرد: متاسفانه از این مبلغ فقط ۱۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است که هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به شیلات گیلان و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دو استان دیگر شمالی پرداخت شد.

وی بیان داشت: با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چهار پره صیادی در استان گیلان تعدیل شد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: معضلاتی همچون پساب های کشاورزی، فاضلاب های خانگی، صنعتی و برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها، صید غیر مجاز و غیره رودخانه های استان را تهدید می کند.

وی افزود: رفع این مشکلات مشارکت و اراده همه جانبه مردم و مسئولان را می طلبد.

رودخانه ها از حیث تکثیر طبیعی و مصنوعی برای شیلات حائز اهمیت است

شعبانی با بیان اینکه رودخانه ها از حیث تکثیر طبیعی و مصنوعی برای شیلات حائز اهمیت است، تصریح کرد: اغلب ماهیانی که در دریای خزر زندگی می کنند ماهیان رودکوچ هستند.

وی در ادامه صید قاچاق را یک پدیده تلخ دانست و افزود: این پدیده صیادان قانونی را به شدت رنج می دهد.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه هرساله تعداد زیادی از افراد ساحل نشین به عنوان صیاد غیر مجاز وارد دریا می شوند، یادآورشد: آمارهای نشان می دهد سالانه صیادان غیر مجاز بیش از صیادان مجاز صید می کنند.