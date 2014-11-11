جمشید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فیلم «چند متر مکعب عشق» در جشنوارههای مختلف گفت: با توجه به اینکه این فیلم قرار است در اسکار حضور پیدا کند هرچقدر حضور بینالمللی آن بیشتر باشد بهتر میتوان با پخش کننده های بیشتری برای نمایش فیلم صحبت کرد.
وی همچنین درباره بازخوردهایی که از فیلم خود دریافت کرده است، افزود: از آنجایی که این اولین فیلم سینمایی من است، یکی از جذابیت های سفرهایم تماشای فیلم با مخاطبان است و آنچه آنها بیان میکنند نشان میدهد که با فیلم ارتباط برقرار میکنند.
کارگردان فیلم «چند متر مکعب عشق» با اشاره به نمایش های خارجی فیلم بیان کرد: در سفر شیکاگو استقبال خوبی از فیلم صورت گرفت. من همیشه در نمایشهای خارجی یک نگرانی دارم و آن این است که شاید کشورهای غربی با رابطه عاشقانه ای که در فیلم مطرح می شود ارتباط برقرار نکنند و برایشان تصنعی باشد اما ظاهرا تصوراتی درباره نوع ارتباط در شرق دارند و در جلسات پرسش و پاسخ متوجه میشوم که فیلم برایشان قابل باور بوده است.
محمودی همچنین به مضمون دیگر فیلم اشاره و بیان کرد: جز مضمون عاشقانه فیلم بحث دیگری در آن مطرح است و آن مهاجرت است که در این نشستها و اکرانها مخاطبان درباره این دغدغه فیلم هم سخن میگویند و زبان مهاجرت را زبانی بینالمللی می دانستند.
وی در ادامه از برنامه های نمایش فیلم خود در افغانستان سخن گفت و بیان کرد: یک نسخه اچ دی از این فیلم در اختیار صدیق برمک عضو اتحادیه فیلمسازان افغانستان قرار گرفته است. او همکاری زیادی با ما دارد و در یک موسسه سینمایی با نام افغان فیلم جلسات پرسش و پاسخی همراه با اکران آن برگزار میکند. این جلسات با حضور خبرنگاران برای تیمهای فرهنگی و علمی برگزار میشود و خبرهای آن به ما اطلاع داده میشود.
محمودی در پایان به جشنواره «گوا» در هندوستان اشاره و بیان کرد: خوشبختانه چون مردم هند نزدیکی بیشتری با افغانستان دارند من کمتر این نگرانی را داریم که با فیلم ارتباط برقرار نکنند اگرچه که نوع ارتباط عاشقانه آنها در فیلمهایشان با فیلمهای ما تفاوت زیادی دارد.
فیلم «چند متر مکعب عشق» در سومین حضور بینالمللی خود به جشنواره «گوا» میرود و بعد از این نیز قرار است در جشنواره استونی حضور پیدا کند.
این فیلم قرار است در هجدهمین جشنواره فیلم «شبهای سیاه تالین» در کشور استونی در بخش «تمرکز بر روی موضوعات داغ» نمایش داده شود.