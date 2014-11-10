جزئیات دستورات جدید گازی زنگنه

مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در کشور همزمان با ورود یک جبهه هوای سرد به استان های مختلف کشور، گفت: هم اکنون متوسط مصرف گاز بخش خانگی و تجاری معادل مصرف گاز در دی ماه سال گذشته است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه بین 360 تا 362 میلیون مترمکعب گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری مصرف می شود، تصریح کرد: متوسط مصرف گاز بخش خانگی در آبان ماه سال جاری حدود 100 میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون در هیچ یک از شهرها و استان‌های کشور با قطع و یا افت فشار گاز روبرو نیستیم، اظهارداشت: در صورت ادامه روند افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری، در گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع کشور محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به استمرار جبهه هوای سرد پائیزی در بخش عمده ای ازاستان‌های نیمه شمالی کشور، تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 86 میلیون مترمکعب گاز به صنایع و کارخانه ها و حدود 70 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌های برق تحویل داده می‌شود.

بوجارزاده از دستورات جدید زنگنه برای افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها خبر داد و افزود: برنامه شرکت گاز کاهش مصرف انواع سوخت مایع در واحدهای نیروگاهی با افزایش گازرسانی است که علاوه بر دستاوردهای اقتصادی منجر به کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه اگر متوسط مصرف گاز بخش خانگی از مرز 400 میلیون مترمکعب در روز عبور کند شاهد اعمال محدودیت‌ها در گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها خواهیم بود، خواستار صرفه جویی مردم و مشترکان در مصرف گاز طبیعی شد.

به گفته و، پوشیدن لباس مناسب و گرم در منزل، استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند، اصلاح و بهینه سازی موتورخانه‌ها، استفاده از پرده‌های ضخیم از جمله فعالیت‌هایی است که باعث کاهش مصرف گاز در منازل می‌شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری نیز گفت: شرکتهای دولتی بر اساس این بخشنامه مکلف شده اند تا دمای ادارات را در شرایط 18 تا 21 درجه (دمای رفاه) نگاه دارند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، سیستم‌های گرمایشی ادارات یک ساعت پیش از آغاز کار روشن می‌شود و در روزهای تعطیل نیز به صورت کامل خاموش است.