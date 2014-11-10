پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در یک دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران که برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک در برزیل حضور دارد، روز گذشته در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم "سای کاتانی" از لیگ سائوپائولو رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یابد.

ایران در این بازی با ترکیب علیرضا صمیمی، علیرضا وفایی، فرهاد توکلی، میثم خیام و محمد شجری به میدان رفت و در نیمه دوم سپهر محمدی جایگزین صمیمی شد. همچنین در ترکیب دوم هم حمید احمدی، محمدرضا سنگ سفیدی، احمد اسماعیل‌پور و مهدی جاوید به میدان رفتند.

گل‌های تیم ملی فوتسال ایران در این دیدار را مهدی جاوید و علیرضا وفایی به ثمر رساندند. بازی دوستانه بعدی ملی پوشان فوتسال مقابل ویتنام خواهد بود.

مسابقات ایران در رقابتهای گرندپری فوتسال برزیل از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.

