مازندران نیازمند تشکیل مجلس کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی‌کارنامی بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مازندران، باتاکید بر اینکه مسئولیت داشتن در جامعه کارگری بسیار سخت و نیازمند پشتکار و پیگیری است، خواستار تشکیل این مجلس با تعداد اعضا ۳۰۰ نفر شد و افزود: با تشکیل این مجلس بسیاری از مشکلات کاری و کارگری استان حل خواهد شد و مسئولان نیز در این زمینه اهتمام بیشتری خواهند داشت.

بابایی خواستار به کارگیری ظرفیت انجمن های کارگری برای توسعه کار در استان شد و اظهار داشت: ما پذیرفته ایم که در حوزه اقتصادی مشکلات جدی وجود دارد اما باید با تدبیر با مشکلات برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه در کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی راهکار مناسب وجود دارد، افزود: باید از این راهکارها به نحو شایسته استفاده شود.

بابایی با بیان این که اقتصاد شاخصه های متعددی دارد گفت: یکی از این شاخصه ها قانون کار است که نباید این قانون در کشور باعث رکود شود و مشکلات رکود در اقتصاد کشور نیاز به بازنگری و بررسی دارد که نباید با آن احساسی برخورد کرد که باعث مشکلات جدی در اجتماع خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به این که مشکلات جامعه کارگری زیاد است افزود: تشکیل فراکسیون کارگری اقدام شایسته ای است که باید تقویت شوند و مشکلات حوزه کارگری نیاز به اهتمام و توجه جدی مسئولان دارد.