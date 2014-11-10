موتور پمپهای کشاورزی کرمان خاموش می شوند/ مزارع کشاورزی در چنگال خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان یک سوم باغهای کشور را در خود جای داده است و قابلیت کشاورزی در این استان که بزرگترین استان کشور نیز محسوب می شود به حدی است که دو اداره کل کشاورزی در شمال و جنوب کرمان در حال فعالیت هستند و در مجموع در تولید 10 محصول در کشور گوی سبقت را از دیگران ربوده است و بسیاری از محصولات این استان مستقیما به خارج از کشور صادر می شود.

این روزها نیز تاجران روس به مشتری اصلی محصولات کشاورزی استان کرمان تبدیل شده اند این درحالی است که عملا افتتاح فرودگاه جیرفت در جنوب کرمان استان کرمان در مسیر تبدیل شدن به غول صادر کننده محصولات کشاورزی قرار داده است.

اقتصاد چند میلیاردی در چنگال خشکسالی

اجرای طرحهای استمرار برای تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل که کشور را از واردات گسترده محصولات کشاورزی بی نیاز کرده است نیز از دیگر خصوصیات کشاورزی در استانی است که تنها صادرات پسته این استان سالانه یک میلیارد و دویست میلیون دلار ارز عاید کشور می کند و بیشترین سطح زیر کشت نخلستان کشور را نیز در اختیار دارد.

با وجود تمام این آمار طی سالهای گذشته هیچ گاه مسئولان فکری برای تداوم تولید در بخش کشاورزی در کرمان آینده نگری نکرده اند و کم آبی و خشکسالی موجب شده است هر سال از میزان زیر کشت محصولات کشاورزی در کرمان کاسته شود و کم آبی صنعت کشاورزی را تهدید می کند.

کشاورزان پمپها را خاموش کردند

در حالی در وضعیت بحرانی استان کرمان تا کنون از سوی مسئولان فکری عملی صورت نگرفته است کشاورزان استان کرمان به ناچار آستین بالا زده اند و سعی می کنند از برداشت از منابع آبی جلوگیری کنند این درحالیست که همچنان سالانه 1.1 میلیارد مترمکعب آب از منابع آب زیر زمینی کرمان برداشت می شود.

برای نخستین بار چند سال قبل کشاورزان شهرستان انار که یکی از مناطق پسته خیز استان کرمان است پمپ های کشاورزی را به صورت داوطلبانه خاموش کردند و در نهایت نوبت به سیرجان، زرند، راور، کرمان و حتی رفسنجان به عنوان قطب تولید پسته جهان رسید و حالا محمد بختیاری، مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان ظهر امروز در جمع خبرنگاران از خاموش شدن پمپهای کشاورزی در هشت شهرستان شمالی کرمان خبر داد.

خشکسالی 17 ساله ادامه دارد

بختیاری افزود: استان کرمان 17 سال درگیر خشکسالی بوده است و ادامه این روند نگران کننده است.

وی گفت: کشاورزان به مدت یک کاه پمپ ها را خاموش کرده اند و اجرای این طرح عملا برای نخستین بار در استان کرمان به صورت پایلوت اجرا می شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است خاموشی پمپهای کشاورزی در جنوب استان کرمان نیز که قطب کشاورزی استان کرمان است نیز اجرا شود و در این ماهها که احتمال بارش نیز زیاد است عملا در صورت بارندگی منابع آب زیر زمینی کرمان تجدید می شود.

وی گفت: آنچه که هم اکنون مواجه هستیم این است که استفاده مناسب از آبهای سطحی صورت نمی گیرد و کشاورزان به عنوان بزرگترین بهره برداران کشاورزی از آبهای زیر زمینی استفاده می کنند و در نهایت هر سال شاهد کاهش ذخایر آب در کرمان هستیم چون با وجود برداشتهای قابل توجه اما تجدید نمی شود و بسیاری از چاهها نیز غیر مجاز هستند.

کشاورزان سیستم آبیاری را عوض کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان با چالش عمده ای به نام خشکسالی مواجه است و این کم آبی آینده کشاورزی کرمان را در معرض خطر قرار داده است.

عباس سعیدی گفت: نمی توانیم تنها به تولید محصولات کشاورزی فکر کنیم اما برای تهیه نهاده های کشاورزی فکری نکنیم.

وی افزود: عملا هم اکنون با کمبود شدید آب مواجه هستیم و سطح آبهای کشاورزی هر سال کاهش می یابد و باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کرد.

به سمت تولید اقتصاد محور حرکت می کنیم

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای ما تغییر سیستم آبیاری از سنتی به مکانیزه است و در این راستا به کشاورزان تسهیلات پرداخت می شود و انتظار داریم در چنین شرایطی کشاورزان برای حفاظت از کشاورزی استان روش آبیاری را تغییر دهند.

وی افزود: روش دیگر تغییر الگوی کشت در استان کرمان است یعنی باید از سمت تولید محصولاتی که با مصرف آب بالا محصولی بی ارزش تولید می کنند به سمت تولیدی برویم که صرفه اقتصادی داشته باشد.

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گزارش: اسما محمودی