به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم های راه یافته به دومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران با همکاری انجمن سینمای جوان زاهدان از هفته اول آذر ماه در سینما اشراق این شهر آغاز می شود.

دو دوره پیاپی این جشنواره با حضور فیلم های کوتاه استان سیستان و بلوچستان همراه بوده و محسن شیرزایی و امید کریم از شهر زاهدان توانسته اند تندیس زرین و سیمین بخش فیلم این جشنواره را در دوره اول و دوم به خانه ببرند.

اکران فیلم های راه یافته به جشنواره فیلم و عکس همراه تهران همچون سال گذشته در دانشگاه های مختلف کشور برگزار خواهد شد و دبیرخانه جشنواره آمادگی همکاری با نهادها و سازمان‌های فرهنگی هنری دولتی و غیر دولتی سراسر کشور را برای اکران این فیلم های کوتاه موبایلی دارد.